День в истории 23 декабря: годовщина должности «Раис», умерли Туполев и Калашников, выпуск танкистов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 декабря 2023 года
23 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное выпуску молодых офицеров Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. В России отмечаются День дальней авиации Воздушно-космических сил и День Ростехнадзора. Год назад депутаты Государственно совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан», 110 лет назад — в США основана Федеральная резервная система. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Субботнее совещание под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Торжественное мероприятие, посвященное выпуску молодых офицеров Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сибирью» из Новосибирской области.
Кто родился: Карл Брюллов, Харис Якупов
- 1777 — российский император в 1801—1825 годах Александр I Романов (умер в 1825 году).
- 1799 — русский художник, представитель академизма Карл Брюллов (умер в 1852 году). Известен своими картинами «Нарцисс» и «Последний день Помпеи», «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (на фото ниже).
- 1919 — народный художник СССР, председатель правления Союза художников Татарстана Харис Якупов.
- 1931 — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР Лев Дуров (умер в 2015 году).
- 1933 — 125-й император Японии с 1989 по 2019 годы Акихито. В этот день в 2017 году он заявил о готовности начать подготовку к передаче трона.
- 1975 — учредитель ООО «Байлык №3», депутат Казанской городской Думы Руслан Юсупов.
Кто скончался: Туполев и Калашников
- 1953 — советский политический и государственный деятель Лаврентий Берия. Считался одним из руководителей СССР. Впоследствии обвинен в государственной измене, шпионаже, насилии и расправах с невиновными и приговорен к смертной казни. 23 декабря 1953 года Берию расстреляли в бункере штаба Московского военного округа.
- 1972 — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии ТУ Андрей Туполев. В честь его назван Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ).
- 2013 — советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель всемирно известного автомата Калашникова (АК), Герой России Михаил Калашников.
Праздники: День дальней авиации и День Ростехнадзора
- День дальней авиации Воздушно-космических сил России. Был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида Вооруженных Сил РФ — Воздушно-космических сил, — праздник сменил название. Выбор даты связан с тем, что 23 декабря 1913 года совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец».
- День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора). Приурочен к созданию Берг‑коллегии, осуществлявшей контроль за ведением горно‑рудных работ — ее своим указом образовал Петр Первый 23 декабря 1719 года.
- Всемирный день сноуборда. Неофициальный праздник, который отмечается с 2006 года по инициативе Всемирной федерации сноуборда. Также является Днем снега, здоровья, хорошего настроения.
События в истории: 1 января — выходной, первая в истории успешная трансплантация почки
- 1781 — указом Екатерины II Бугульма получила статус уездного города Уфимского наместничества.
- 1900 — канадский и американский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.
- 1913 — в США основана Федеральная резервная система.
- 1917 — вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок».
- 1922 — Бюро ячейки РКП(б) Казанского университета поставило перед правлением вопрос о возбуждении ходатайства перед Главпрофобром о присвоении университету имени Владимира Ульянова-Ленина.
- 1947 — в СССР объявили 1 января праздничным выходным днем.
- 1947 — американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн продемонстрировали первый в мире транзистор.
- 1954 — первая в истории успешная трансплантация почки осуществлена американскими хирургами Джозефом Марреем и Хартвеллом Харрисоном.
- 1984 — катастрофа Ту-154 под Красноярском. Из находившихся на его борту 111 человек (104 пассажира и семь членов экипажа) выжил один пассажир.
- 2015 — в Казани впервые открылся отель сети Hilton.
- 2017 — чемпионы Европы Евгения Тарасова из Татарстана и Владимир Морозов (Москва) победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.
- 2019 — в Татарстане назначили уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Им стал победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Булат Замалиев.
- 2019 — главой пресс-службы президента (ныне — раиса) Татарстана Рустама Минниханова стала Лилия Галимова.
- 2020 — в Госсовете Татарстана приняли закон о переходе на патентную систему налогообложения.
- 2020 — в Союзе журналистов Татарстана было объявлено о создании Ассоциации издателей и распространителей РТ. В нее вошли 14 организаций, включая Союз журналистов, компании «Агентство торговли», «Мир прессы», издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», «Логос-Пресс», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство, ОАО «Татмедиа» и другие.
- 2021 — в Казанском федеральном университете временно исполняющим обязанности ректора назначили проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского.
- 2022 — Депутаты Государственного совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». 78 депутатов проголосовали за переименование должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис».
комментарии
Культ Ленина был значительно одиознее культа Сталина.