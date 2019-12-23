В Татарстане назначен уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин объявил о назначении победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Булата Замалиева на должность уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта.

Булат Замалиев является резидентом бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка и автором проекта «Цифровая деревня». В новой должности Замалиев будет разрабатывать стратегию развития искусственного интеллекта в Татарстане, взаимодействовать с партнерами для реализации совместных проектов в сфере ИИ, формировать профессиональное сообщество для разработки и эксплуатации продуктов ИИ, осуществлять поиск новых решений с применением технологий ИИ, которые позволят повысить социально-экономическое развитие Татарстана и качество жизни жителей республики, а также бороться с таким феноменом, как «предвзятость искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Минцифры РТ назвали населенные пункты Татарстана без мобильной связи.