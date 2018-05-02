Юсупов Руслан Рафаилевич

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «инженер» (2010 г.), Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция» (2014 г.).





С 1992 по 1999 гг. — менеджер, начальник отдела продаж ООО «Спецтехника».



С 2001 по 2002 гг. — менеджер по продажам ЗАО «Корона Сервис».



С 2002 по 2004 гг. — менеджер по продажам ООО «МЕЛ-3».



С 2004 по 2006 гг. — заместитель директора — директор ООО «Минерал».



С 2006 по 2011 гг. — первый заместитель генерального директора ООО «КПАТП-7».



В 2008 г. — координатор ТРО ЛДПР, член Координационного Совета.



С 2011 г. — первый заместитель директора ООО «Байлык № 3».



С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Награжден благодарственным письмом министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, почетными грамотами администрации Авиастроительного района г. Казани (2008 г.), председателя ЛДПР В.В. Жириновского (2010 г.), мэра г. Казани, грамотой президента Российской Федерации, знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Женат, воспитывает троих детей.

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