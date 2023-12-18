День в истории 18 декабря: 315 лет Казанской губернии, день рождения Сталина, форум «Мой бизнес. E-COM»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 декабря 2023 года
18 декабря в Казани пройдет форум «Мой бизнес. E-COM», в котором примут участие основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук и управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Также состоится 50-е заседание Государственного Совета Татарстана. В мире отмечаются Международный день мигранта и Международный день арабского языка, в России — День работников органов ЗАГСа. Два года назад Россия вслед за США официально вышла из Договора по открытому небу, 65 лет назад запущен первый в мире спутник связи, 315 лет назад Петр I издал указ о создании восьми губерний, в том числе Казанской. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Форум «Мой бизнес. E-COM». Участие в нем примут основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор Ozon Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress («Магнит Маркет») Линар Хуснуллин, вице-президент по связям с органами государственной власти, «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и фудтех (ООО «Яндекс») Дмитрий Русаков.
- 50-е заседание Государственного Совета Татарстана. Планируется рассмотреть 19 вопросов, в том числе семь республиканских законопроектов и ряд постановлений Госсовета.
- Торжественная церемония награждения победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором ИТАР-ТАСС Андреем Кондрашовым.
- Заседание Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Владимира Путина. Принимает участие Рустам Минниханов.
- Торжественная церемония подведения итогов автоспортивного сезона 2023 года.
- В день памяти святителя Гурия, первого архиепископа Казанского, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятит нижний храм Благовещенского собора Казанского кремля.
Кто родился: Иосиф Сталин и Юрий Никулин
- 1878 — руководитель СССР Иосиф Сталин (умер в 1953 году).
- 1921 — киноактер, клоун, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Юрий Никулин.
- 1955 — главный редактор и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.
- 1957 — директор специализированного олимпиадно-научного центра «Школа «СОлНЦЕ» Павел Шмаков.
- 1973 — фигурист и тренер, чемпион мира и Европы Илья Авербух.
- 1990 — руководитель Аппарата Исполнительного комитета Казани Булат Алеев.
- 1991 — председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо.
Кто скончался: Марсель Мусин и Рамиль Курамшин
2020 — депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов.
2020 — почетный работник прокуратуры РФ, заслуженный юрист Татарстана, бывший первый заместитель прокурора РТ Марсель Мусин.
2022 — народный артист Татарстана Рамиль Курамшин.
2022 — бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев.
Праздники: Международный день мигранта и Международный день арабского языка
- Международный день мигранта. Дата выбрана в связи с тем, что 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Праздник утвердили через 10 лет, 4 декабря 2000 года.
- Международный день арабского языка. Праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году «для празднования многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия равноправному использованию всех шести официальных языков во всей Организации. Дата выбрана в связи с тем, что 18 декабря 1973 года арабский язык включили в число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи ООН и ее главных комитетов.
- День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Установлен приказом МВД РФ 28 сентября 2000 года. Дата приурочена к созданию Управления собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ 19 декабря 1995 года.
- День работников органов ЗАГСа в России. 18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.
События в истории: отмена рабства в США, основан Исламский банк развития
- 1708 — Петр I издал указ о создании восьми губерний, в том числе Казанской. В ее состав входили Казанское, Свияжское, Пензенское, Симбирское, Уфимское, Астраханское и другие воеводства, 37 городов и 35 пригородов, численность населения которых составляла около 590 тысяч человек. Первым казанским губернатором был назначен Петр Апраксин. В течение двух следующих столетий состав губернии менялся не раз в сторону сокращения. В 1920 году вместо Казанской губернии была образована Татарская автономная республика.
- 1833 — впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».
- 1865 — вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, которая отменяла рабство на всей территории Штатов.
- 1876 — первая в России политическая демонстрация, которая состоялась на Казанской площади в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие около 400 рабочих и студентов, в том числе Георгий Плеханов.
- 1890 — Федор Шаляпин впервые вышел на сцену в качестве солиста в оперной постановке. Он исполнил партию Стольника в опере Монюшко «Галька» на сцене Уфимского городского театра.
- 1892 — премьера балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
- 1909 — в казанском саду «Эрмитаж» было «открыто концертное зало — ресторан «Альгамбра». Там выступали не только российские, но и зарубежные артисты и танцоры. Через 2 года заведение сгорело.
- 1958 — запущен первый в мире спутник связи под названием SCORE. Его запустили США.
- 1973 — основан Исламский банк развития. Среди акционеров 57 государств —членов банка, среди которых крупнейшим акционером является Саудовская Аравия.
- 2020 — «Нэфис Косметикс» впервые за 165 лет существования компании возглавила женщина. Гендиректором стала Дина Лаврикова.
- 2021 — Россия вслед за США официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Решение было принято после того, как европейские союзники Соединенных Штатов не предоставили РФ гарантии, что собранные в процессе пролетов над территорией РФ сведения не будут передаваться в Вашингтон.
- 2022 — Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/298274-den-v-istorii-18-dekabrya
А 30 лет спустя был казнен сожжением заживо последний человек с таким приговором по суду. Не надо больше таких империй, пусть будет федерация.