Скончался заслуженный юрист Татарстана, бывший первый заместитель прокурора РТ Марсель Мусин

Фото: прокуратура РТ

В пятницу, 18 декабря, на 84-м году жизни скончался почетный работник прокуратуры РФ, заслуженный юрист Татарстана, бывший первый заместитель прокурора РТ Марсель Мусин. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Марсель Мусин родился 9 февраля 1937 года. Он работал в органах прокуратуры более 33 лет. В 1963 году начал работать следователем Чистопольского района в органах прокуратуры Татарской АССР после окончания четвертого курса юридического факультета Казанского государственного университета, затем возглавлял прокуратуры Высокогорского района и Нижнекамска. В 1985 году стал заместителем прокурора — начальника следственного управления, а в 1987—1996 годах занимал должность первого заместителя прокурора ТАССР.

Мусин был награжден медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», «Руденко».

Панихида состоится 18 декабря в 13.30 на мусульманском кладбище «Марджани» (Мамадышский тракт, Казань).

Маргарита Головатенко