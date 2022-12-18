Аргентина стала победителем ЧМ-2022 по футболу

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Франции в финале чемпионата мира в Катаре на стадионе «Лусаил Айконик», став трехкратным победителем ЧМ по футболу.



На 23-й минуте счет в матче с пенальти за фол на Анхеле Ди Марии открыл Лионель Месси, на 36-й минуте отличился сам Ди Мария. В первом тайме французы не нанесли ни одного удара по воротам, на счету аргентинцев — шесть ударов, три из которых пришлись в створ.

Но уже практически к концу матча сборная Франции сравняла счет — 2:2. В составе французской команды дважды забил Килиан Мбаппе (80-я минута — с пенальти; 81).

Сборные Аргентины и Франции не сумели определить победителя в основное время, сыграв в ничью со счетом 2:2.

В дополнительное время Месси забивает уже второй мяч и выводит сборную Аргентины вперед. Но вскоре Мбаппе оформляет хет-трик, забивая с пенальти, тем самым снова сравняв счет — 3:3 — определить победителя в дополнительное время тоже не вышло.

В серии пенальти аргентинцы обыграли действующих чемпионов — сборную Франции со счетом 4:2.

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Илина Хакимова