Скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
18 декабря скончался бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.
— На 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич, — сообщил он.
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