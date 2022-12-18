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Скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев

14:39, 18.12.2022
Скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
Фото: ru.wikipedia.org

18 декабря скончался бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.

— На 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что сегодня на 76-м году ушел из жизни народный артист Татарстана Рамиль Курамшин. Об этом представители фонда Вагапова рассказали в своих соцсетях.

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Илина Хакимова
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