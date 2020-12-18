Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководство партии.



«Причина смерти — коронавирус, он умер в третьем часу дня», — сообщил источник в партии.

Шурчанову было 73 года. Он был первым председателем Госсовета Чувашии с 1993 по 1998 года. С 1997 года — член президиума ЦК КПРФ. В 1999, 2007, 2011 и 2016 годах избирался в Госдуму.

Шурчанов стал вторым депутатом Госдумы, умершим из-за коронавируса. Ранее скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.

