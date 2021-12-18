Россия вышла из Договора по открытому небу

Россия вслед за США официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Решение было принято после того, как европейские союзники Соединенных Штатов не предоставили РФ гарантии, что собранные в процессе пролетов над территорией РФ сведения не будут передаваться в Вашингтон.

Кроме того, в рамках договора Белоруссия входила в единую с Россией группу, и теперь неизвестно, какие действия предпримет государство. Как сообщили в постпредстве Белоруссии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), многое будет зависеть от позиций других стран— членов ДОН, передают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Закон о денонсации Договора по открытому небу президент России Владимир Путин подписал в июне этого года. Незадолго до этого США уведомили РФ, что не вернутся в ДОН.

Диана Жиленкова