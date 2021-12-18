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Россия вышла из Договора по открытому небу

09:32, 18.12.2021
Россия вышла из Договора по открытому небу
Фото: realnoevremya.ru

Россия вслед за США официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Решение было принято после того, как европейские союзники Соединенных Штатов не предоставили РФ гарантии, что собранные в процессе пролетов над территорией РФ сведения не будут передаваться в Вашингтон.

Кроме того, в рамках договора Белоруссия входила в единую с Россией группу, и теперь неизвестно, какие действия предпримет государство. Как сообщили в постпредстве Белоруссии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), многое будет зависеть от позиций других стран— членов ДОН, передают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Закон о денонсации Договора по открытому небу президент России Владимир Путин подписал в июне этого года. Незадолго до этого США уведомили РФ, что не вернутся в ДОН.

Диана Жиленкова
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