«Нэфис Косметикс» впервые за 165 лет возглавила женщина

Нуреева сменит зам по продажам

Как выяснило «Реальное время», в АО «Нэфис косметикс», предприятии группы компаний «Нэфис», официально сменился генеральный директор. Место проработавшего здесь с 2016 года Рустема Нуреева заняла Дина Лаврикова, ранее являвшаяся замом, а потом директором по продажам.

Изменения в официальных документах АО, отражающие новое назначение, были зафиксированы лишь накануне. Однако есть основания предполагать, что перестановка готовилась уже не первый месяц: в состав совета директоров Лаврикова, работавшая в должности директора по продажам как минимум с 2014 года, вошла в августе 2020-го, в предыдущем составе ее не было. Вместе с тем, Рустем Нуреев в качестве генерального директора фигурировал в СМИ не далее, как в ноябре — комментировал победу одного из брендов предприятия в профильном конкурсе.

В пресс-службе АО «Нэфис Косметикс» заявили, что готовят официальное сообщение по вопросу смены руководства, на данный момент оно еще не опубликовано. Новое место работы Рустема Нуреева пока неизвестно.

Добавим, что «Нэфис Косметикс» ведет свою историю от завода братьев Крестовниковых, открытого еще в 1855 году — то есть предприятию уже 165 лет. Дина Лаврикова стала первой женщиной-директором предприятия за весь этот период — ранее в истории «Нэфис Косметикс» на главном руководящем посту были только мужчины.

Проторенный путь из продаж в гендиректоры

Рустем Нуреев возглавил АО «Нэфис Косметикс» в возрасте 32 лет — он сменил на этом посту Романа Пивкова, который покинул кресло гендиректора по состоянию здоровья. Впрочем, тогда Пивков остался в совете директоров компании.

Карьера Нуреева тоже связана с продажами: пришел в «Нэфис» в 2011 году на позицию директора по работе с ключевыми клиентами дирекции продаж ГК «Нэфис», позже он стал директором по продажам. До этого он с 2004 по 2011 годы работал в «Фирме «Саман», крупном республиканском алкогольном ритейлере — опять же в должности торгового представителя, а позже — коммерческого директора.

По итогам 2016 года «Нэфис Косметикс» зафиксировал выручку в 18,05 млрд рублей и чистую прибыль в 777 млн рублей следует из данных «СПАРК-Интерфакс», последующие годы выручка колебалась в пределах 14,6-15,6 млрд рублей. В 2018 году компания фиксировала значительный убыток в 426 млн рублей, однако он сменился рекордной прибылью в 806 млн рублей по итогам 2019 года.

Добавим, что в период руководства Нуреева «Нэфис Косметикс» вел активную экспансию на зарубежные рынки — компания начала поставки в Китай и во Вьетнам. Кроме того, при поддержке главы АИР Талии Минуллиной компания «подружилась» с Haier и начала поставлять свой гель для стирки в комплекте с их стиральными машинами.

Отметим, что в СМИ и пресс-релизах компании об успехах на международных рынках рассказывала чаще всего как раз Дина Лаврикова. Она была назначена на пост директора по продажам в феврале 2014 года — как отмечали профильные СМИ, во время общего кризиса в экономике, вызванного событиями на Украине. Тогда Лаврикова рассказывала, что «Нэфис косметикс» ощутила падение продаж на востоке Украины и намерена выходить на рынки западной части страны.

В 2015 году «Нэфис Косметикс» резко нарастила поставки в Беларусь — как рассказывала Лаврикова, этого удалось добиться через прямую работу с сетевыми клиентами. В 2017 году Лаврикова подробно рассказывала, как «Нэфис Косметикс» заходил в Китай, отмечая, что в Поднебесной импортная продукция пользуется большим доверием, чем местная, что сыграло татарстанскому предприятию на руку. В 2018-м она же сообщала об успехах во Вьетнаме.

Александр Артемьев