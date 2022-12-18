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Скончался народный артист Татарстана Рамиль Курамшин

13:17, 18.12.2022
Скончался народный артист Татарстана Рамиль Курамшин
Фото: YouTube.com (скриншот видео)

Сегодня на 76-м году ушел из жизни народный артист Татарстана Рамиль Курамшин. Об этом представители фонда Вагапова рассказали в своих соцсетях.

Рамиль Курамшин родился в селе Кочко-Пожарки в Сергачском районе Нижегородской области в 1947 году. После окончания школы в 1964 году, поступил на музыкальный факультет Казанского педагогического института. А спустя 4 года стал работать в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.

Рамиль Курамшин получил звание заслуженного артиста ТАССР в 1984 году. В 2001 удостоился звания народного артиста Татарстана.

О времени и дате похорон информации пока нет.

Напомним, на этой неделе скончалась заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова. Уроженке Набережных Челнов исполнилось 40 лет в феврале этого года.

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Айрат Назипов
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