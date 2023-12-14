День в истории 14 декабря: 80 лет гимну СССР, родился Эмиль Хуснутдинов, прямая линия Путина
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 декабря 2023 года
14 декабря пройдет прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, а также XXVII сессия Казанской городской Думы. Среди праздников — День башкирского языка и Международный день обезьян. Три года назад на площадь Свободы в Казани вернули после реконструкции главный казанский памятник Владимиру Ленину, 80 лет назад утвержден Государственный гимн СССР, 130 лет назад в Москве на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды (ныне — ГУМ). Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Жители России направили свыше миллиона обращений. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по федеральным телеканалам, на что в сетке вещания уже закладывается не менее трех часов и в интернете. «Реальное время» спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.
- XXVII сессия Казанской городской Думы. Среди вопросов — бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
- Рабочая поездка раиса Татарстана Рустама Минниханова в Высокогорский район.
- Заседание кабмина РТ по вопросу «О реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий».
- Заседание Совета по культуре и искусству при раисе Татарстана.
Кто родился: Игорь Куляжев, Эмиль Хуснутдинов
- 1503 — французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель Нострадамус (Мишель де Нотрдам; умер в 1566 году).
- 1896 — татарский поэт Сирин Батыршин, он же просто Сирин. Известен своими произведениями для детей и рассказами в сатирическом стиле.
- 1937 — главнокомандующий ВВС СССР (1991—1992) и России (1992—1998), генерал армии, Герой России Петр Дейнекин (умер в 2017 году).
- 1953 — журналист Матвей Ганапольский.
- 1965 — заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.
- 1966 — генеральный директор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани», депутат Госсовета Эмиль Хуснутдинов.
- 1976 — певица Алсу Абульханова. Работала солисткой в концертно-филармоническом объединении «Идел» при НКЦ «Казань», вела новости на радио, выступала с артистами Татарской филармонии.
Кто скончался: Джордж Вашингтон и Андрей Сахаров
- 1799 — первый президент США Джордж Вашингтон.
- 1920 — врач Василий Образцов. Является новатором в области методов диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В 1909 году стал первым в мире, кто подробно описал клиническую картину тромбоза.
- 1989 — советский физик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. В честь него названа улица в Казани.
Праздники: День вязания и башкирского языка
- День башкирского языка. Установлен главой республики Радием Хабировым в 2019 году с «целью сохранения и развития башкирского языка как поддержание языкового многообразия народов Российской Федерации». Праздник связан с днем рождения башкирского поэта и просветителя Акмуллы (настоящее имя — Мифтахетдин Камалетдинов).
- Международный день обезьян. Праздник не является официальным, это шуточная затея одного из студентов Мичиганского университета, который в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря как День обезьян. Тогда же прошел шуточный праздник, который постепенно перерос в традицию.
- День вязания в России. Инициаторами стали участники творческого объединения «Малая родина» из Рассказова. Дата выбрана в связи с выходом 14 декабря 1887 года первой книги про вязание — «Курс женских рукоделий».
События в истории: катастрофическое наводнение в Нидерландах, 24-часовая забастовка в Испании
- 1287 — на побережье Северного моря в Нидерландах произошло катастрофическое наводнение в день Святой Люсии. В результате погибли 50 тысяч человек.
- 1844 — основан город Махачкала. Сейчас является столицей Дагестана.
- 1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды (ныне — ГУМ).
- 1900 — на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово «квант». Считается днем рождения квантовой механики.
- 1918 — Казанский университет издал приказ об отчислении 96 профессоров и преподавателей, ушедших в сентябре с Белой армией и не возвратившихся из отпусков. Среди них Алексей Казем-Бек, Николай Ершов, Василий Парин (в честь двух последних названы казанские улицы) и другие.
- 1939 — СССР исключили из состава Лиги Наций из-за войны с Финляндией.
- 1943 — утвержден Государственный гимн СССР. Слова написали Сергей Михалков и Эль-Регистан, музыку — Александр Александров. Его мелодия в 2000 году вместе с новым вариантом слов от Михалкова стала гимном России.
- 1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности в Антарктиде и основала там временную станцию «Полюс недоступности».
- 1986 — завершилось строительство объекта «Укрытие» над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
- 1988 — прошла всеобщая 24-часовая забастовка в Испании, в которой приняли участие более 8 млн человек.
- 2018 — президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым дал старт строительству нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров на заводе «Казанькомпрессормаш».
- 2019 — Рустам Минниханов стал одним из лауреатов международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». Он получил награду за работу по укреплению мира, согласия и доверия между представителями разных народов, живущих в республике.
- 2020 — голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии France Football.
- 2020 — на площадь Свободы в Казани вернули после реконструкции главный казанский памятник Владимиру Ленину. Авторами скульпторы, которую установили в 1954 году, являются скульптор Петр Яцыно и архитектор Александр Гегелло.
- 2022 — Советский суд Казани установил вину и отправил на психиатрическое лечение 21-летнего уроженца Якутии Ивана Доманова. По версии обвинения, после расстрела гимназии №175 он приехал в Казань для подготовки покушения на сотрудников следственной группы СКР по делу Ильназа Галявиева.
комментарии
"1918 — Казанский университет издал приказ об отчислении 96 профессоров и преподавателей, ушедших в сентябре с Белой армией и не возвратившихся из отпусков. Среди них Алексей Казем-Бек, Николай Ершов, Василий Парин (в честь двух последних названы казанские улицы) и другие".
Николай Ершов, в честь которого названа улица в Казани был большевиком-ленинцем, руководителем в октябре 1917 г. вооруженного захвата по приказу Ленина Золотого запаса России, хранившегося в Казани.
Марксисты прекрасно понимали, что Мировая коммунистическая "революция" без захвата Золотого запаса России невозможна. И действительно, огромные средства марксисты направили позднее на финансирование международной террористической организации Коминтерн (Коммунистический интернационал), в том числе и казанское золото. Готовили в Казани и коминтерновцев, обучая их языку "эсперанто", который по задумке марксистов должен был стать международным языком "пролетариев". В Казани была крупнейшая в мире коминтерновская школа по изучению эсперанто.
Несколько дней Казань подвергалась Троцким по приказу Ленина жестоким, интенсивным артиллерийским обстрелам. Впервые в истории войн город подвергся и интенсивной бомбардировке с самолётов. Причем ручные бомбы лично бросал на Казань с самолёта Троцкий. С Троцким на аэроплане летал Демьян Бедный и разбрасывал листовки со своими "стихами", в которых обещал вырезать всю интеллигенцию Казани - профессоров, учёных, учителей, промышленников, банкиров, религиозных деятелей и др. Неудивительно, что после всего этого страха пол Казани в ужасе бежало кто куда... Большинство профессоров так и не вернулось в Казань, их заменили красные "профессора"-марксисты. Оставшихся профессоров окончательно запугал чекист Лацис. Наука в Казанском университете, в котором начинал свою террористическую деятельность Ленин, была заменена на марксизм-ленинизм.