На прямую линию Владимира Путина поступило более миллиона обращений от россиян

Жители России направили свыше миллиона обращений на прямую линию президента страны Владимира Путина. Информацию озвучили на телеканале «Россия 24».

Уточняется, что россияне позвонили в кол-центр более 800 тысяч раз. Еще около 300 тысяч обращений они отправили через СМС и ММС.

Российский лидер проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря 2023 года. Ожидается, что на совмещенных мероприятиях Владимир Путин подведет итоги года. Прямую линию и большую пресс-конференцию будут транслировать телеканалы.

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.

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Айрат Назипов