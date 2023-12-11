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На прямую линию Владимира Путина поступило более миллиона обращений от россиян

21:59, 11.12.2023
На прямую линию Владимира Путина поступило более миллиона обращений от россиян
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Жители России направили свыше миллиона обращений на прямую линию президента страны Владимира Путина. Информацию озвучили на телеканале «Россия 24».

Уточняется, что россияне позвонили в кол-центр более 800 тысяч раз. Еще около 300 тысяч обращений они отправили через СМС и ММС.

Российский лидер проведет прямую линию и большую пресс-конференцию 14 декабря 2023 года. Ожидается, что на совмещенных мероприятиях Владимир Путин подведет итоги года. Прямую линию и большую пресс-конференцию будут транслировать телеканалы.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьТехнологии
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