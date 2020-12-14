Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
Авторитетное французское издание France Football составило символическую сборную лучших футболистов мира в истории.
Лучшим вратарем выбран голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. В этой номинации он опередил Дино Дзоффа, Джанлуиджи Буффона, Икера Касильяса, Мануэля Нойера и других величайших вратарей.
Победителя в каждой из позиций определяло жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Всего было составлено три символические сборные:СпортФутбол
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