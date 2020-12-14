Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола

Авторитетное французское издание France Football составило символическую сборную лучших футболистов мира в истории.

Лучшим вратарем выбран голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. В этой номинации он опередил Дино Дзоффа, Джанлуиджи Буффона, Икера Касильяса, Мануэля Нойера и других величайших вратарей.

Победителя в каждой из позиций определяло жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Всего было составлено три символические сборные:

Первая символическая сборная лучших игроков мира. Фото: twitter.com/francefootball

Вторая символическая сборная лучших игроков мира. Фото: twitter.com/francefootball