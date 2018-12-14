Виктор Зубков в Казани: «Казанькомпрессормаш» поможет «Газпрому» в войне с санкциями

«ГМС-Групп» инвестирует 1,5 млрд рублей в строительство нового производства в Татарстане, чтобы попасть на комплектацию СПГ-заводов после 2020 года

Фото: Максим Платонов

«Казанькомпрессормаш» выбран «Газпромом» в качестве стартовой площадки для выпуска крупногабаритных компрессоров для будущих, строящихся СПГ-заводов по крупнотоннажному сжижению газа. Сегодня председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков в сопровождении президента РТ Рустама Минниханова в течение полутора часов на редкость пристально осматривал головной механосборочный корпус завода, и, улучив «минутку тишины», глава «Газпрома» прямо спросил у «гида экскурсии» — исполнительного директора ККМ Ильнура Сагдиева, а не боится ли он взяться за «большой размер». Подробности в репортаже «Реального времени».

Газовый «бомонд» на «Казанькомпрессормаше»

Сегодня в Казань с небольшим опозданием прилетел председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Единственным пунктом его посещения стал один из крупных производителей компрессорного оборудования — «Казанькомпрессормаш» Группы ГМС, являющийся одним из многочисленных поставщиков «Газпрома» и «Газпромнефти». После этого Зубков провел выездное совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», посвященное развитию и внедрению отечественных СПГ-технологий.

Конечно, приезд «патриарха» газовой империи не был рядовой инспекционной поездкой. За день до этого казанский Кремль, анонсируя скорое прибытие почетного гостя, объявил о готовящейся на «Казанькомпрессормаше» закладке камня под строительство цеха для крупногабаритных компрессоров мощностью до 32 МВт (до сих пор ККМ выпускал стандартные компрессоры мощностью от 16 до 25 МВт). Казалось бы, в чем цимес-то?

Опыта применения отечественных технологий для крупнотоннажного сжижения газа в России пока нет



В ожидании прилета Виктора Зубкова в опустевшем головном механосборочном корпусе завода собрался газовый «бомонд»: многочисленные члены Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», представители компании «Газпром газомоторное топливо» вместе с главой Алексеем Лихачевым, татарстанские чиновники.

Как рассказал «Реальному времени» один из участников предстоящего совещания по внедрению отечественных СПГ-технологий, год назад «Газпром» поставил задачу разработать собственную технологию крупнотоннажного сжижения газа мощностью от 1 млн тонн и выше. Ключевыми участниками проекта выступили «Газпром ВНИИГАЗ», Группа ГМС и «Объединенные машиностроительные заводы».

«Опыта применения отечественных технологий для крупнотоннажного сжижения газа в России пока нет, — пояснил он. — Советские разработки ВНИИГАЗа дают возможность строить лишь СПГ-заводы мощностью не более 30—50 тонн в год. Но эти мощности предназначены для внутреннего рынка. А «газпромовский» проект «Балтийский СПГ» подразумевает строительство завода по производству до 10 млн т сжиженного газа в год, а «Сахалин-2» — 9,6 млн тон в год. В условиях санкций нужны импортозамещающие установки сжижения газа. «Казанькомпрессормаш» выбран в качестве стартовой площадки для локализации производства крупногабаритных и мощных компрессоров для этих двух строящихся СПГ-заводов».

Уже работаем с «Ямал СПГ»

Первый заместитель управляющего директора «Казанькомпрессормаша» Эдуард Мустакимов подтвердил «Реальному времени», что будущее производство ориентировано на СПГ-проекты «Газпрома», но воздержался от детальных подробностей. По его словам, инвестиции в строительство нового корпуса составят 1,5 млрд рублей, первая продукция выйдет после 2020 года, но контрактов еще нет.

«Мы уже сейчас сдаем установки для завода «Ямал СПГ» «Новатэка», но отгружаем традиционные компрессоры малого размера — мощностью до 25 МВт и весом до 50 тонн. Почему мы строим новый цех? Потому что здесь подъемный механизм осилит 50 тонн, а новые компрессоры имеют вдвое больший диаметр, высоту и будут весить 60—70 тонн. Это более тяжелые высокопроизводительные машины — до 32 МВт. Для них нужно более высокоподъемное оборудование. Подобных заводов в России пока нет», — заявил он. До сих пор на «Ямал СПГ» применяли иностранное оборудование, заложенное по технологии Shell и APCI, а новые СПГ-заводы проектируются под отечественное оборудование.

О возможности тандема в комплектации российских СПГ-проектов «Казанькомпрессормаша» и КМПО, которые прежде работали в единой связке в производстве газоперекачивающей техники, Эдуард Мустакимов высказался осторожно. «Мы открыты для кооперации с любым производителем приводов. Они могут быть укомплектованы разными приводами — электрическими, газотурбинными, поршневыми. Все будет зависеть от того, как заказчик сам спроектирует. Но, насколько, я знаю, КМПО не занимается приводами высокой мощности», — отметил он.

Напомним, что год назад Татарстан подписал соглашение с Минпромторгом РФ и «Газпромом» о том, чтобы разработать ГПА мощностью свыше 25 МВт, как бы предвидя возможные заказы под СПГ-заводы.

Впрочем, времени для освоения ГПА нового поколения больше чем достаточно. По словам Эдуарда Мустакимова, строительство нового корпуса начнется в декабре этого года и продолжится примерно год. «Собственно, первые опытные компрессоры начнем изготавливать через год — в 2020 году. Цикл их производства длинный». Иначе говоря, первая партия выйдет после 2021—2022 годов. Неторопливость компрессорщиков объясняется просто: твердые контракты на их закупку не подписаны. «Есть желание заказчиков, чтобы мы это производили, — рассуждает Мустакимов. — Тендерные процедуры пока не проводятся», — пояснил он. По всей видимости, это связано с тем, что строительство и запуск проекта «Балтийский СПГ» и «Сахалин-2» не раз откладывали, а теперь им важно синхронизировать производство оборудования на отечественных заводах с процессом строительства.

После получасового ожидания председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Группы ГМС Артем Молчанов начали экскурсию по действующему цеху по- деловому быстро. Под шум компрессоров управляющий директор Ильнур Сагдиев показал Виктору Зубкову основные элементы компрессоров — отливки корпусов, ротора, а также готовые к сдаче для «Газпромнефти» компрессоры для «Мессояхи-2»… Улучив «минутку тишины», председатель совета директоров «Газпрома» прямо спросил у «гида», действительно ли завод может взяться за крупногабаритные агрегаты, видимо, полагая, что не всем такая техника по силам. Между тем генеральный директор Группы ГМС Артем Молчанов жаловался, что инвестиционные проекты двигаются с трудом.

Вопреки санкциям против ТЭК

На церемонии закладки камня под строительство нового цеха Виктор Зубков заверил заводчан, что новая техника будет востребована при реализации крупнейших проектов «Балтийский СПГ» и «Сахалин-2». Он отметил, что это даст возможность «производить сжиженный газ в любых количествах — это гарантия энергетической безопасности и технологической независимости страны».

«По имеющимся оценкам, объем поставок СПГ в мире к 2030 году увеличится более чем на 300 миллиардов кубических метров и превысит 700 миллиардов кубометров», — сообщил он. Виктор Зубков признал, что «в связи с санкциями необходимо все больше внимания уделять производству собственного оборудования». «Но это сложная комплексная задача, для решения которой нужны новые мощности», — подчеркнул он.

«Введение цеха в эксплуатацию позволит локализовать и освоить производство крупногабаритных компрессоров на территории РФ. Будут выпускаться роторы диаметром 1,5 метра, в новом цехе будет размещено уникальное оборудование для изготовления компрессоров», — отметил Зубков.