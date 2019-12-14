Минниханов стал лауреатом премии апостола Андрея Первозванного

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал одним из лауреатов международной премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность».

Награду Минниханов получил за работу по укреплению мира, согласия и доверия между представителями разных народов, живущих в Татарстане.

«Президент лично контролирует все ключевые стороны жизни Республики, чтобы ее жители могли чувствовать себя одной большой семьей. В Татарстане сейчас возводятся десятки мечетей и православных церквей. Казань по праву пользуется славой одного из самых красивых городов России. Традиционно проходят большие праздники, в которых участвуют представители всех национальных сообществ, исполняются национальные песни и звучат народные музыкальные инструменты», - передает пресс-центр фонда.

В фонде также отметили работу с инновационными технологиями и деятельность заводов, в частности, Казанского вертолетного завода и КАМАЗа

«Рустам Нургалиевич живет и работает на высоких скоростях. И это не фигура речи. Минниханов — мастер спорта международного класса по автоспорту, регулярно участвует в соревнованиях и не скрывает, что самая любимая его скорость — за 200 километров в час!» — пишут организаторы.

Ранее Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.