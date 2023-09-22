В Татарстане возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на более чем 277 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на более чем 277 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Дело возбудили в отношении 65-летнего руководителя ООО «Арслан». Следствие считает, что в 2018—2021 годах он вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами.

Устанавливаются все обстоятельство произошедшего.

Напомним, похожее дело возбудили в отношении 50-летней и 46-летней руководительниц марийской фирмы по производству сантехники «Маркагрупп». Татарстанские следователи подозревают их в неуплате налогов на 152 млн рублей.

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Маргарита Головатенко