«Лечится в Турции»: за налоговую «недостачу» на 200 млн рублей заочно арестован казанский бизнесмен

По данным защиты, заочно обвиняемый покинул Россию за 2 месяца до возбуждения уголовного дела

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», Следком по Татарстану объявил в международный розыск 44-летнего директора и учредителя компании «СТТ» Дмитрия Толкачева. Его заочно обвиняют в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 215,8 млн рублей. Ранее бизнесмен сам свидетельствовал против подполковника МВД Рустема Нариманова, которого в 2022-м казанский суд посадил на 10 лет по делу о взятке в 5 млн рублей и мошенничестве.

Версия СК: задолжал налоговой и скрылся



Санкцию на заочный арест бизнесмена Дмитрия Толкачева дал Советский райсуд Казани. В силу это решение еще не вступило — защита обжалует его в Верховном суде Татарстана.

Преследование директора «СТТ» началось почти полгода назад. 17 ноября 2022-го в СК возбудили дело по предполагаемой недоимке этой фирмы на сумму 99 млн 493 тысячи рублей.

«С 2017-го по 2020 год подозреваемый путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 44 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль», — информировала пресс-служба силового ведомства.

Фото: карточка Толкачева из базы розыска МВД РФ

После возбуждения дела Толкачева объявили в федеральный розыск, а в январе 2023-го возбудили против него еще одно налоговое дело — по его фирме «Сириус». По данным источников «Реального времени», руководитель этой фирмы в 2017—2019 годах уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 116 млн 336 тысяч рублей.

Далее в СК заочно предъявили обвинения Дмитрию Толкачеву. 21-го февраля объявили его в международный розыск, а в конце марта получили санкцию суда о заочном аресте фигуранта с момента его экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. По версии следователей, обвиняемый скрывается от следствия на территории другого государства.

Версия защиты: Толкачев не скрывается и общается с СК в мессенджере

Апелляционная жалоба на этот заочный арест поступила в Верховный суд РТ еще 19 апреля. На следующий день после того, как тот же Советский райсуд Казани признал незаконным постановление об объявлении Толкачева в федеральный розыск.

По данным защиты, на момент принятия постановления у следствия были на руках все документы, что он находится за пределами Российской Федерации. «Он выехал туда за два месяца до возбуждения дела для прохождения лечения», — объяснил «Реальному времени» представитель директора компаний «СТТ» и «Сириус».

По версии следователей, обвиняемый скрывается от следствия на территории другого государства. Фото: realnoevremya.ru

В настоящее время защита оспаривает не только заочный арест, но и международный розыск. Главный аргумент — местонахождение Толкачева сотрудникам СК прекрасно известно: «Следователь с ним общается в мессенджере WhatsApp. Он проходит лечение, все медицинские документы есть».

Источник «Реального времени» уверяет — по бумагам Толкачев действительно лечится в Турции, якобы он перенес коронавирусную инфекцию. Проблемы со здоровьем странным образом совпали с проверками подконтрольных ему компаний со стороны силовиков.

«СТТ» судится с ФНС за 176 млн рублей

«СТТ» существует 5 лет, специализация — производство деревянной тары. В 2018-м компания дважды участвовала в торгах на поставку деревянных поддонов для «Татспиртпрома», но контракты не получила. В августе 2022-го сменила юридическую прописку с Казани на Москву. В ноябре того же года ФНС подала иск о банкротстве этой компании в Арбитражный суд Москвы, предъявив требования на 176 млн рублей (включая пени и штраф).

В феврале производство по банкротному делу было приостановлено ввиду рассмотрения спора «СТТ» с налоговой в арбитраже Татарстана. Из материалов татарстанского судебного спора следует: казанские инспекторы ФНС провели в «СТТ» выездную проверку, изучив все платежи и страховые взносы предприятия с августа 2017-го по декабрь 2019 года. После чего — в апреле 2022-го доначислили компании налоги на сумму 99,5 млн рублей и пени 41,6 млн, а еще наложили штраф за нарушение налогового законодательства в размере 34,5 млн рублей (всего на 176 млн с лишним).

В ноябре того же года ФНС подала иск о банкротстве этой компании в Арбитражный суд Москвы, предъявив требования на 176 млн рублей (включая пени и штраф). Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Должник обжаловал это решение сначала в УФНС по Татарстану, затем в суд, но татарстанский арбитраж посчитал взыскание обоснованным. В конце мая спор по этому вопросу продолжится уже в 11-м Арбитражном апелляционном суде.

Компания «Сириус» на рынке больше 10 лет. Занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Дмитрий Толкачев был и остается ее единственным владельцем, а вот кресло директора «Сириуса» он оставил летом 2020-го. Заметим, с 2014-го по 2018-й компания заключила 12 госконтрактов (всего на 45 млн рублей) на поставку деревянных поддонов и расходных материалов в «Татспиртпром», «Татмедиа» и Казанский НИИ вычислительной техники. В декабре 2021-го эта казанская фирма «переехала» в Москву. Судебных споров с налоговой в настоящее время нет.

Как Толкачев засветился в деле начальника отдела БЭП

Еще до возбуждения дела по налогам Дмитрий Толкачев засветился в другой уголовной истории. Ее главный фигурант также покидал родину — в 2018 году, в 2019-м был заочно арестован, однако решил доказывать свою невиновность и вернулся. По прилету в 2021-м он попал в СИЗО. Речь идет о бывшем начальнике отдела в управлении БЭП МВД Татарстана, подполковнике полиции Рустеме Нариманове. Его дело рассматривал Вахитовский суд Казани.

Согласно приговору, суд признал Нариманова мошенником и взяточником. В частности, согласился с версией обвинения, что тот в 2013-м, будучи офицером полиции, руками директоров двух подконтрольных фирм провернул аферу на 5 млн рублей с фиктивной поставкой бетонного завода, его сдачей в лизинг и получением субсидий из бюджета. А еще признал виновным в получении взятки квартирой, «Мерседесом» и коммунальными услугами, а также в мошенничестве с четырехлетней оплатой сотовой связи — со счета вышеназванной фирмы «Сириус».

Согласно приговору, суд признал Нариманова мошенником и взяточником. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сам подполковник на следствии и в суде настаивал — за «бетонную» аферу должны были отвечать совсем другие люди, включая владельца фирмы лизингополучателя Семена Емельянова и его приятеля Толкачева. Нариманов уверял — реальные виновники пошли по пути оговора: чтобы отбиться от претензий в мошенничестве — решили заклеймить коррупцией, чем якобы воспользовались его бывшие коллеги — оперативники и следователи. По версии защиты, масла в огонь добавила и обида бывшей супруги подполковника, которая стала одним из свидетелей обвинения.

— От Емельянова и К, многократно допрошенных на следствии в суде, так и не удалось добиться, кто из них, когда, сколько и где именно передавал деньги Нариманову, — указывала в судебных прениях адвокат Елена Устратова. — При анализе банковских выписок невооруженным глазом видно, что денежные средства, полученные от ГУП «Татлизинг», были распылены по счетам подконтрольных свидетелям компаний и обналичены. Показательно получение денег без всякого обоснования платежа — перечислением на карту: Толкачевым — 1,5 млн рублей, Рахимовым — 600 тысяч.

Говоря о Толкачеве, защита отмечала еще один момент — допросить этого свидетеля в ходе судебного процесса не удалось, даже несмотря на оформление принудительного привода.

Вахитовский суд Казани оправдал обвиняемого лишь по эпизоду с оплатой мобильной связи, за остальные приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 36 млн рублей и лишил звания подполковника. В Верховном суде Татарстана в этом приговоре посчитали лишним лишь дополнительное наказание в виде запрета занимать в будущем должности в правоохранительных органах, а также на государственной и муниципальной службе.

Осужденного Нариманова допросили в качестве свидетеля по делу заочно обвиняемого Толкачева. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», осужденного Нариманова допросили в качестве свидетеля по делу заочно обвиняемого Толкачева. Вернется ли последний на родину, чтобы защитить свое имя и деловую репутацию, покажет время.