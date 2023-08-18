Руководство компании «Казаньавтотранс» заподозрили в неуплате налогов на 173 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов») на руководство ООО «Казаньавтотранс». Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, ущерб государству превысил 173 млн рублей.

— По версии следствия, в 2018—2021 годах руководство ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 8 контрагентами уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 173,6 млн рублей, — озвучил он версию ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



realnoevremya.ru (архив)

Неделю назад в Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Технохимпром». В этом случае возможный ущерб составил 100,7 млн рублей.



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Айрат Назипов