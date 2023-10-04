В АО «ТАИФ» обсуждают итоги работы за 9 месяцев 2023 года

В центральном офисе головной компании Группы ТАИФ проходит расширенное заседание совета директоров АО «ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Сегодня, 4 октября 2023 года, проходит расширенное заседание совета директоров АО «ТАИФ», на котором подводятся предварительные итоги деятельности за 9 месяцев 2023 года и резюмируются результаты 2022 года. В совещании принимают участие акционеры АО «ТАИФ», члены совета директоров АО «ТАИФ», заместители председателя правления и начальники управлений АО «ТАИФ», а также руководители дочерних компаний. Первые результаты, озвученные на совещании, — в материале «Реального времени».

Год кардинальных изменений

Прошлый, 2022 год был годом кардинальных изменений во всем: от глобального миропорядка до повседневного уклада жизни множества людей. Из месяца в месяц с самого начала прошлого года лавиной обрушивались санкционные ограничения, охватившие к концу года практически все отрасли, сферы экономики и жизнедеятельности. Вся мировая экономика и глобальные рынки перешли в состояние высочайшей неопределенности и турбулентности.

Предприятия Группы ТАИФ как текущего состава, так и объединенные в октябре 2021 года с ПАО «СИБУР Холдинг» оперативно, с высочайшей степенью организации и последовательности смогли успешно адаптироваться к сложившимся экономическим условиям. Были трансформированы бизнес-процессы и управленческие подходы, обеспечена эффективность производственных процессов и социальная стабильность на предприятиях Группы ТАИФ. Концентрация на выполнении намеченных целей и задач, мобилизация всех сил и ресурсов позволили завершить год с результатами, превышающими обязательства, принятые в утвержденных планах предприятий Группы ТАИФ.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

Сальдированный доход Группы ТАИФ, в том числе компаний объединенных с ПАО «СИБУР-Холдинг», по итогам 2022 года составил более 1,1 трлн рублей, из них доходы Группы ТАИФ в ее текущем периметре составили 601 млрд рублей.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

В бюджеты всех уровней Группой ТАИФ (совместно с предприятиями, вошедшими в периметр Объединенной компании, — прим. ред.) в 2022 году уплачено 89 млрд рублей налогов и неналоговых обязательных платежей, где 46 млрд рублей приходится на компании Группы ТАИФ в ее текущем периметре. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

В консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2022 году все компании Группы ТАИФ перечислили 15 млрд рублей.

АО «ТАИФ-НК»: 25 лет — возраст развития

В июне 2023 года АО «ТАИФ-НК» встретило свой четвертьвековой юбилей.

Максим Новиков: «ТАИФ-НК» закрыл 2022 год с плюсом». Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

— Прошлый, 2022 год для всей нефтеперерабатывающей промышленности можно отметить как успешный. Вроде и геополитическая обстановка такая накаленная, однако нефтепереработка в мире востребована, — в одном из интервью сообщил «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Большая часть масштабных инвестиционных проектов Группы ТАИФ, в числе которых Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти, успешно завершены вводом производственных мощностей в эксплуатацию еще в 2021 году. Однако работа по наращению возможностей производства продолжается. Процессы призваны укрепить лидерские позиции компании по глубине переработки нефтяного сырья и извлечению из него светлых высококачественных нефтепродуктов.

АО «ТАИФ-НК» со средним показателем извлечения светлых нефтепродуктов из тонны нефти за 2022 год в 87,4% уверенно вошло в первую двадцатку самых технологичных НПЗ мира. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

По данным АО «ТАИФ-НК», со средним показателем извлечения светлых нефтепродуктов из тонны нефти в 87,4% за 2022 год компания уверенно вошла в число российских лидеров отрасли по эффективности, а по индексу Нельсона — в первую двадцатку самых технологичных НПЗ мира, с объемом переработки более 8 млн тонн нефтегазового сырья в год.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

В отдельные месяцы 2022 года этот показатель достигал отметки в 92,7%. Проектная величина, к которой стремится «ТАИФ-НК», — 98,2%. Средний показатель по извлечению светлых нефтепродуктов на НПЗ Российской Федерации (по данным «ИнфоТЭК-Консалт» за 2021 год) составляет порядка 64,2%.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

Основной объем производимой АО «ТАИФ-НК» номенклатуры сегодня составляют светлые нефтепродукты. В том числе совершенно новый продукт — арктическое дизельное топливо. Кроме того, компания готова производить и поставлять в промышленных объемах улучшенное реактивное авиационное топливо РТ, чьи рабочие характеристики на четверть превосходят требования ГОСТ. В числе сохраненных производств по темным нефтепродуктам — необходимые для растущих темпов строительства автомобильных дорог битумы.

В настоящее время на АО «ТАИФ-НК» завершается остановочный капитальный ремонт. Последние штрихи наносятся на площадке КГПТО — комплекс выйдет на полную загрузку в октябре. В целом же итоги работы комплекса за 9 месяцев 2023 года обещают быть не хуже результатов 2022-го.

предоставлено realnoevremya.ru в пресс-центре АО «ТАИФ»

Значительная часть производимого АО «ТАИФ-НК» автомобильного бензина напрямую поступает на АЗС фирменной сети Группы ТАИФ — «ТАИФ-НК АЗС» (одной из крупнейших в республике и Поволжье, — прим. ред.). И здесь все большую популярность набирает еще одна новинка — брендированный бензин АИ-92-К5 «ЭКО»: топливо с улучшенными характеристиками, позволяющее снизить расход и нагрузку на окружающую среду, повысить КПД двигателя и живучесть топливной системы автомобиля. По данным ООО «ТАИФ-НК АЗС», новый продукт автовладельцы оценили по достоинству и спрос на него растет. По состоянию на конец сентября 2023 года доля «ЭКО» в общем объеме реализации бензина АИ-92 в первом месяце осени составила около 10%: татарстанцы залили в баки своих автомобилей почти 2 млн литров брендированного топлива.

Опыт специалистов Группы ТАИФ в области комбинированного термогидрокрекинга тяжелых остатков перегонки нефти можно ретранслировать в масштабах страны. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

В компании отмечают, что стратегия развития нефтегазоперерабатывающего комплекса Группы ТАИФ основана на внедрении в производство самых современных технологий, позволяющих добиваться максимально возможных результатов даже при переработке тяжелых нефтей. Опыт и знания специалистов Группы ТАИФ в области процессов комбинированного термогидрокрекинга тяжелых остатков перегонки нефти, новые компетенции, полученные ими на базе собственных производственных и научно-практических исследований, можно ретранслировать на нефтеперерабатывающие заводы богатой запасами высокосернистых тяжелых и сверхтяжелых нефтей России.

Внедренные на «ТАИФ-НК» технологии обеспечивают максимальные возможности переработки тяжелых углеводородов в светлые нефтепродукты. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Внедренные в АО «ТАИФ-НК» уникальные технологии обеспечивают минимальную себестоимость переработки таких нефтей и получение максимально возможного превращения тяжелых углеводородов в светлые нефтепродукты. В активной фазе находится проект Группы ТАИФ по строительству установки получения из остатков перегонки гудрона и вакуумного газойля на мощностях КГПТО, уникального материала, используемого в металлургических производствах.

В активной фазе строительство установки получения из остатков перегонки гудрона и вакуумного газойля на КГПТО, ценного продукта для металлургии. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

«ТАИФ-НК АЗС»: рост по всем направлениям

Одна из крупнейших в Татарстане и Поволжье фирменная сеть АЗС Группы ТАИФ — ООО «ТАИФ-НК АЗС», реализующая высококачественное и востребованное автомобильное топливо напрямую от производителя, на сегодняшний день насчитывает 241 автозаправочную станцию, в том числе 33 комплекса, предоставляющих услуги заправки и моторным топливом, и сжиженным углеводородным газом.

Топливо на заправочные станции «ТАИФ-НК АЗС» поставляется напрямую от производителя — АО «ТАИФ-НК». Максим Платонов/ realnoevremya

После спада розничной реализации автомобильного топлива в период пандемии новой коронавирусной инфекции сеть АЗС с 2021 года демонстрирует устойчивый рост: плюс 6% по продажам в 2021-м к уровню 2020-го, плюс 4% к уровню 2021 года по итогам 2022 года. С начала 2023 года показатели розничной реализации моторных топлив также демонстрируют устойчивый рост. Общий объем проданных сетью «ТАИФ-НК АЗС» автомобильного топлива и СУГ значительно превысил результаты за аналогичный период 2022 года.

С начала 2023 года показатели розничной реализации моторных топлив также демонстрируют устойчивый рост. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Продолжается работа по модернизации сети, направленная на приведение всех станций к общему фирменному стилю и повышение уровня клиентоориентированности АЗС. В период с 2019 по 2022 год включительно модернизацию прошли 67 автозаправочных станций. С начала 2023-го уже преобразились 10 АЗС и работы ведутся еще на 28 станциях.

В 2023 году ребрендинг охватил еще 38 АЗС сети. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Большинство автозаправочных станций оборудованы магазинами и минимаркетами, где каждый может приобрести не только фирменные автомасла под брендом «TAIF Lubricants», но и напитки, предметы первой необходимости в дороге, а также свежую выпечку от ресторана еще одной составляющей Группы ТАИФ — КРК «Пирамида».

«ТАИФ-СМ»: единственные в России

Производство, начавшее свою деятельность в ноябре 2020 года, за короткий период времени смогло не просто добиться успеха, но и стать одним из ведущих производителей богатой палитры смазочных материалов в России. Компания — одна из немногих в мире и единственная на отечественном рынке, способная создать и предложить широчайшую гамму высококачественных, полностью синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАОМ).

В декабре 2022 года, на подведении итогов республиканского и федерального конкурсов качества, три продукта бренда «TAIF Lubricants» стали призерами. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

В декабре 2022 года, дебютировав в региональном и федеральном конкурсах качества, сразу три наименования продукции «ТАИФ-СМ»: моторное масло для легковых автомобилей TAIF VIVACE, масло для тяжелой коммерческой техники TAIF INTRA и базовое полиальфаолефиновое масло, были отмечены званиями лауреатов и дипломантов. Сейчас компания активно участвует в конкурсах качества 2023 года, и, как рассказали «Реальному времени» в самом «ТАИФ-СМ», на этот раз заявка гораздо шире, чем год назад.

В сентябре 2023 года ООО «ТАИФ-СМ» впервые приняло участие в выставочной экспозиции сразу двух международных форумов: TatOilExpo-2023 и РОСТКИ-2023. Продукция компании была представлена раису Татарстана Рустаму Минниханову, гостям и участникам выставок и вызвала значительный интерес.

На выставочных площадках TatOilExpo-2023 и РОСТКИ-2023 продукция «ТАИФ-СМ» была представлена раису Татарстана Рустаму Минниханову. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Под брендом «Taif Lubricants» производитель хорошо известен по всей России, а также в государствах ближнего и дальнего зарубежья.

Под брендом «Taif Lubricants» производитель хорошо известен по всей России, а также в государствах ближнего и дальнего зарубежья. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Высокий уровень свойств смазочных материалов «Taif Lubricants» одобрен ведущими мировыми автопроизводителями. Масла «Taif Lubricants» для двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники лицензированы ведущими мировыми автопроизводителями: Mercedes-Benz, Volvo, Renault, VAG и MAN, а также международными научно-техническими центрами, что подтверждает соответствие продукции современным международным стандартам и требованиям. Высокое качество индустриальных масел от «ТАИФ-СМ» и их соответствие самым строгим международным нормам подтверждены такими гигантами, как General Electric и Siemens.

Качество продукции под брендом «Taif Lubricants» подтверждено ведущими автопроизводителями мира. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Ассортимент уже производимой компанией продукции насчитывает более 270 наименований во всех сегментах. Номенклатура постоянно растет. Благодаря наличию собственного современного Центра исследований и разработок компания готова разработать и предложить потребителям смазочные материалы под любые цели и условия эксплуатации.

В распоряжении ООО «ТАИФ-СМ» один из самых современных в России профильных Центров исследований и разработок. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Разветвленная дистрибьюторская сеть, насчитывающая более 30 компаний, охватывает всю территорию России, позволяя оперативно реагировать на запросы потребителей в разработке, производстве и поставке необходимых рынку смазывающих материалов. Зарубежные партнеры компании активно продвигают продукцию татарстанского производителя на рынки СНГ и стран Азии.

С 2023 года бренд «Taif Lubricants» украшает гоночный суперкар одного из лидеров российской серии кольцевых гонок — пилота команды «ТАИФМОТОРСПОРТ» Дмитрия Брагина. Максим Платонов/realnoevremya.ru

В 2023 году бренд «Taif Lubricants» стал официальным партнером одной из ведущих команд в мире автомобильного спорта России — «ТАИФМОТОРСПОРТ».

Объединив мощности

В феврале 2023 года КЗССМ и «Керамика-Синтез» объединились в одно юридическое лицо. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

По итогам 2022 года ООО «КЗССМ» и ООО «Керамика-Синтез» вместе произвели свыше 100 млн шт. условного силикатного и керамического кирпича, номенклатурным ассортиментом свыше 20 наименований. Для информации: 71% всего производимого в Татарстане силикатного кирпича и 23% керамического приходятся на эти два предприятия, входящие в Группу ТАИФ.

КЗССМ и «Керамика-Синтез» совместно произвели за 2022 год порядка 100 млн штук условного кирпича, еще более 50 млн — за 9 месяцев 2023 года. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

«ТАИФ-СТ», уже более 20 лет успешно действующая на строительном рынке республики компания, особенно востребована в сегменте промышленного строительства. В 2022-м ключевыми заказчиками компании были предприятия Группы ТАИФ и СИБУРа: АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и др.

В начале 2023 года АО «ТГК-16» было выкуплено у «СИБУР-РТ» и вернулось в состав Группы ТАИФ. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

В 2023 году Группа ТАИФ приросла энергетическим блоком: у АО «СИБУР-РТ» были приобретены 100% акций АО «ТГК-16». За 9 месяцев текущего года генерирующей компанией выработано порядка 6,4 млрд кВт·ч электроэнергии, отпущено с коллекторов порядка 13,1 млн Гкал тепловой энергии и теплоносителя.

АО «ТГК-16» — активный участник государственной программы модернизации мощностей КОММод. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

С целью скорейшей реализации всех проектов и намеченных планов развитие одной из крупнейших генерирующих компаний Татарстана будет проходить под крылом ТАИФа. Уже сейчас ведется масштабное обновление мощностей по государственной программе конкурентного отбора проектов для модернизации (КОММод). Первые вошедшие в программу турбины будут введены в эксплуатацию уже в 2025 году, затем еще две начнут вырабатывать энергию в 2026-м, и еще по одной — в 2027 и 2028 годах. Компания рассматривает возможность участия и в следующих госпрограммах модернизации генерирующего оборудования.

Люди — в приоритете

Ответственное ведение бизнеса — один из важнейших приоритетов в деятельности Группы ТАИФ в целом. Компания неукоснительно исполняют все взятые на себя обязательства по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. При принятии бизнес-решений в обязательном порядке также учитываются задачи бережного отношения к окружающей среде и реализация проектов, призванных повысить качество жизни населения, в том числе работников предприятий Группы ТАИФ.

ТАИФ уделяет большое внимание реализации проектов, призванных повысить качество жизни населения, в том числе работников компаний Группы. Альберт Муклоков/ realnoevremya.ru

В минувшем году ТАИФ продолжил оказывать поддержку и содействие проектам в важнейших социально значимых направлениях: здравоохранение, развитие спорта и ЗОЖ, образование и детство, сохранение культурного и исторического наследия республики. Продолжена эта работа и в 2023-м.

На протяжении многих лет предприятия Группы ТАИФ оказывают поддержку любительскому и профессиональному спорту. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Группа ТАИФ оказывает спонсорскую помощь парабаскетбольному клубу «Крылья Барса» и женскому баскетбольному клубу «Тулпар 3Х3», хоккейному клубу «Динамо-Казань», гоночным командам СК «ТАИФ» и СТК «ТАИФ МОТОРСПОРТ», обеспечивает поддержку спортивным объектам и развитию любительского спорта и ЗОЖ.

Главной ценностью любого предприятия в Группе ТАИФ является человеческий капитал. На предприятиях Группы ТАИФ обеспечивают проведение профилактических медобследований, ведут постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, организуют доставку работников на предприятия и обратно, гарантируют обеспечение качественным и доступным питанием в течение рабочего дня, достойные заработные платы. Кроме того, значительное внимание уделяется созданию и развитию системы подготовки кадров и обеспечению возможностей профессионального роста специалистов.

На производствах Группы не жалеют времени и средств на развитие и поддержание системы подготовки кадров. Реклама АО «ТАИФ». Александр Ильин/realnoevremya.ru

Благодаря постоянной работе в части обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, в минувшем году и за период с начала 2023-го на предприятиях Группы ТАИФ не было допущено инцидентов.

Впереди у всех предприятий Группы ТАИФ еще более масштабные задачи, новые проекты и достижения. Время перемен открывает широкие возможности для тех, кто готов к новым вызовам.