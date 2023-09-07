«ТАИФ-СМ» развернул свой стенд на международной выставке Russia China Expo

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ. В нем принимают участие свыше 3 тысяч человек из 50 регионов России и более чем 20 стран — Китая, ЮАР, Турции, Сингапура, Венгрии, Вьетнама, Камеруна, Марокко, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Индии и других.



В рамках форума запланированы бизнес-встречи, дискуссии, а также открытие первой международной выставки Russia China Expo, посвященной торгово-экономическим отношениям России и Китая. Открывая мероприятие, Рустам Минниханов поблагодарил гостей за участие. Он напомнил, что сотрудничество Татарстана и Китая имеет хорошую историю. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и достиг 1,6 млрд долларов.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Свою продукцию на выставке Russia China Expo представило и ООО «ТАИФ-СМ» — первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел. Деятельность компании ориентирована на замещение на российском рынке импортных высокоэффективных масел и смазочных материалов.



Как отметил заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков, усовершенствованная техническая и технологическая база Завода синтетических масел (бренд Taif Lubricants), а также собственная научно-исследовательская платформа позволили создать в Нижнекамске инновационное производство, продукция которого не уступает, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги. С 2020 года ООО «ТАИФ-СМ» наладило партнерские отношения с Китаем, который является одним из самых крупных поставщиков присадок в мире.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Присадки — это специальные добавки, которые применяют для улучшения свойств масел и повышения их эксплуатационных, качеств. Сотрудничество с партнерами из Поднебесной началось с того, что мы предоставили им наш продукт — полиальфаолефин-2. Так начался товарообмен. Сейчас Китай поставляет нам высоковязкие полиальфаолефины, которые мы не можем производить из-за технических особенностей. В настоящее время партнерские отношения продолжают укрепляться. Мы посетили китайские предприятия, которые производят присадки. У нас также есть возможность проанализировать, сравнить компоненты, которые они нам поставляют, и дать обратную связь с российского рынка, — подчеркивает Сергей Агабеков.

Реклама АО «ТАИФ». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что ООО «ТАИФ-СМ» выпускает порядка 700 наименований масел и смазок во всех сегментах и для любых условий эксплуатации. Предприятие способно обеспечить маслами и смазочными материалами китайский автопром, который заходит на российский рынок.

