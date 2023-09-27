Остановочный капремонт на ТАИФ-НК близок к завершению

В 2023-м число привлеченных подрядных организаций и масштаб работ в рамках капитального ремонта превзошли прошлогодний размах

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Три недели на все: от полной остановки всех производств одного из крупных нефтеперерабатывающих комплексов России до завершения почти всех запланированных работ по ремонту, замене и модернизации систем и оборудования. На днях на двух из трех производств АО «ТАИФ-НК» капремонт будет завершен (на КГПТО плановый остановочный ремонт планируется закончить к 15 октября) и комплекс вновь приступит к производству востребованной рынком продукции. С тем, как идут работы, ознакомилось «Реальное время».

Капремонт идет по графику

Тех, кто не раз бывал на производственных площадках нефтеперерабатывающего комплекса, поражает тишина. Нет, конечно, о полном отсутствии звуков речи не идет: гудят приводы автокранов и сыплют искрами сварочные аппараты — шумов хватает, но нет привычного гула технологического оборудования, превращающего нефть в нафту, бензин, дизельное топливо и еще четыре десятка видов продукции, производимых тремя заводами комплекса — Нефтеперерабатывающим заводом, заводом Бензинов и КГПТО.

На производствах АО «ТАИФ-НК» сейчас царит необычная тишина. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— В этом году, как и в предыдущие годы, запланированы вскрытие и чистка практически всех без исключения аппаратов, трубопроводов, ревизия КИПиА, электрооборудования. Останов произведен на всех производственных объектах, за исключением очистных сооружений, которые с момента пуска в 2015 году работают без полного останова, — пояснил журналисту «Реального времени» главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «Останов произведен на всех производственных объектах за исключением очистных сооружений». Роман Хасаев /realnoevremya.ru

— Капремонт у нас стартовал 4 сентября. В целом работы идут по графику. Пуск ЭЛОУ-АВТ-7 на НПЗ планируется 27 сентября, а дальше по цепочке все остальные установки. В течение 3 суток будут запущены практически все производства, кроме Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. По КГПТО продолжительность ремонта значительно выше. Там ориентировочная дата пуска — 15 октября, — рассказал начальник производственного отдела АО «ТАИФ-НК» Ильнур Асадуллин. Не удержался и добавил: — Повезло с погодой — сухая теплая осень. Ничто не мешает проведению работ.

Ильнур Асадуллин: «Капремонт у нас стартовал 4 сентября, а постепенный запуск производств начнется с 27-го». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дожди и холода, конечно, не смогли бы полностью остановить работы, но сложностей бы добавили. Потому на предприятиях комплекса ценят и стараются по максимуму использовать каждый погожий денек. На объектах трудятся и специалисты самого «ТАИФ-НК», и подрядные организации. В этом году извне привлечено свыше 700 специалистов.

— Подрядных компаний привлечено действительно много. И не только из нашего региона: из Пермского края, из Москвы, из Питера — разные специалисты из разных регионов. Что касается выбора — у нас есть торговая площадка ONLINECONTRACT. В формате открытых торгов именно там по большей части подбираются компании-исполнители. Кроме того, в формате непосредственного общения с другими организациями, предприятиями мы находим профильных специалистов на определенные виды работ: например, по ремонту компрессорного оборудования, насосного оборудования, различных специальных устройств, — поделился главный механик АО «ТАИФ-НК» Рустам Багавиев.

Рустам Багавиев: «В этом году на капремонт привлечено более 700 специалистов подрядных организаций». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Впрочем, получить контракт на исполнение заказа еще нужно постараться. Мало одного только желания. Требования к претендентам на исполнение работ для предприятия, относящегося к стратегически важной для страны топливно-энергетической отрасли, довольно высоки.

— Тендерной комиссией изучается вся документация по организациям, которые участвовали, — наличие разрешительной документации СРО, наличие квалифицированного персонала в штате организации, наличие инструмента и оборудования для проведения работ, — пояснил заместитель главного инженера по ПБ, ООС и ОТ АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

Антон Николаев: «Тендерной комиссией тщательно рассматривается вся документация по подрядным организациям». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Плюс к этому готовность неукоснительно следовать требованиям норм и правил промышленной и производственной безопасности и гарантировать высокое качество исполнения заказа. Ошибок и небрежностей производства повышенной опасности не прощают. Потому на всех участках любого из предприятий комплекса, за каждым этапом работ — повышенный контроль в ежедневном режиме. Подрядные организации к такому подходу относятся с пониманием.

Сергей Долганов: «Поверкой приборов подрядные компании занимаются на своих, подготовленных для этого мощностях». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Часть работ вынесена за пределы территории производств, отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» главный метролог АО «ТАИФ-НК» Сергей Долганов. И пояснил: «В капремонт у нас проводится большой объем работ по поверке приборов. Для этого заключены договоры как с татарстанскими, так и с компаниями из других регионов, которые хоть и не присутствуют на площадках, но активно участвуют в процессах: приборы увозят к ним, там, с использованием специального оборудования, проходит проверка и затем приборы с соответствующими сопроводительными документами возвращаются к нам. Два главных требования: все сделать качественно и в срок».

Василий Васильков: «По направлению ОГЭ в капремонте задействовано свыше 500 человек». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— По направлению ОГЭ задействовано более 20 подрядных организаций — это более 200 человек подрядчиков плюс более 300 человек собственного персонала. За короткий промежуток необходимо выполнить ревизию, техническое обслуживание и ремонт оборудования всего энергохозяйства, начиная с системы внешнего электроснабжения, заканчивая электроснабжением внутри зданий. Только такой подход позволяет поддерживать надежную схему электроснабжения на грядущий год. Важно понимать, что при работающих технологических установках большая часть энергетического оборудования не доступна для обслуживания, в связи с чем возникновение неисправности в системе электроснабжения моментально сказывается на устойчивости технологического процесса выпуска продукции. Именно высокий профессионализм нашей команды энергетиков, четкая организация работ в период капитального ремонта формирует уверенность в бесперебойном энергообеспечении предприятия на предстоящий год, —подчеркнул в интервью главный энергетик АО «ТАИФ-НК» Василий Васильков.

Привлеченные экспертные организации формируют круг задач на предстоящий капремонт 2024 года. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Параллельно с подрядными организациями, задействованными непосредственно в ремонте и модернизации оборудования, на всех площадках трудятся эксперты. Их задача — оценить состояние оборудования и составить карту капремонта уже на будущий, 2024 год:

— С целью диагностики состояния оборудования нами постоянно осуществляется толщинометрия трубопроводов и аппаратов силами специалистов отдела технического надзора и наемными экспертами. Не дожидаясь приближения отбраковочных величин, компания производит своевременный плановый ремонт и замену критичных участков. Особенно данная работа актуальна для Комплекса глубокой переработки нефтяных остатков, оборудование которого ввиду особенностей технологии подвержено усиленной эрозии из-за воздействия твердой угольной добавки, — подчеркнул Алексей Храмов.

На Нефтеперерабатывающем заводе уже готовятся к загрузке

Еще буквально несколько дней и на НПЗ «ТАИФ-НК» будут вновь готовы к загрузке оборудования сырьем. Пока же и здесь кипит работа. На факельном коллекторе идет замена компенсаторов. Эти устройства диаметром в 1000 мм — неотъемлемая часть, в том числе и защитной системы производства.

— Старые компенсаторы уже прокорродировали. Купили новые, сейчас идет замена. Очень большая работа. Сами видите, какой диаметр труб. Надо заменить восемь единиц компенсаторов. Четыре уже заменили, осталось еще четыре. Восемь в этом году, а всего по факельному коллектору 15 компенсаторов. Восемь меняем в этом году, остальные — на следующий год, — рассказал директор Нефтеперерабатывающего завода Владимир Лахомов. Он сам взялся показать и рассказать журналисту и фотографу «Реального времени» масштабы текущего капремонта на производстве.

В этом году планируется заменить восемь компенсаторов факельной системы за НПЗ. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Замена компенсаторов — специальных фрагментов, формой чем-то напоминающих гармошку — происходит раз в 10 лет. Прежние были изготовлены в Пензе. Новые — в Республике Беларусь.

— Поставщика определили на тендерной основе. Выбор есть. Цена только разная. Сейчас срезали фрагмент с компенсатором, краны держат с двух сторон, чтобы конструкция не «поплыла». Для обычных тонких труб обычно система попроще, а тут именно такая — «сгармошенный» металл, который позволяет компенсировать перепады температур: нагревается — сжимается, остывает — растягивается. Происходит компенсация тепловых расширений, — пояснил директор НПЗ Владимир Лахомов.

Директор НПЗ Владимир Лахомов сам провел для группы «Реального времени» экскурсию по основным точкам капремонта. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Также меняется часть трубопроводов. Но если там, где все на виду, это не вызывает каких-то сложностей, то поменять продуктопровод, скрытый в паутине коммуникаций — задача не из простых.

— Трубопроводы, которые подлежат замене, в основном из хром-молибденовой стали. Сложный монтаж, потому что необходимо протянуть заменяемые участки в сплетении действующих трубопроводов. Ни кран, ни другую технику туда не поставить — все на лебедках, на руках. После сварки следующим этапом является термообработка швов. Толщина металла трубы — 14 мм. Очень большая работа. На открытых участках можно и километр в день поменять. Здесь каждый метр — уже достижение, — показал директор завода один из самых сложных участков капремонта 2023 года.

Один из самых сложных участков капремонта 2023 на НПЗ — замена продуктопровода. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Одна из компаний, задействованных на замене трубопроводов, — ООО «Промтрейд». Работает подрядчик по заказам АО «ТАИФ-НК» уже не первый год. А встреченный на территории производства начальник участка компании Марсель Каштымов — и того больше:

— Я лично здесь с 2010-го, наверное. Правда, раньше работал в другой организации. Тут, наверное, все трубы нами уже и смонтированы (улыбается). Мы сейчас заканчиваем работу в третьем цехе и на помощь в первый пришли, — поделился он. На вопрос, насколько сложная сейчас доверена работа, ненадолго задумался, а потом честно ответил: — Работа знакомая, а потому не считаю ее какой-то очень уж сложной. Справимся точно в срок.

Марсель Каштымов участвует в капремонте на АО «ТАИФ-НК» с 2010 года. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В дополнение к традиционным разборке, чистке, ревизии арматуры и оборудования, вскрытия и чистки колонн, проверки состояния их внутреннего устройства капремонт 2023 года охватил еще и работы по замене одного из четырех пакетов насадок в колонне К-10. На сам процесс «Реальное время» не попало, но размах того, что было сделано, можно оценить по объему пока еще не вывезенного на переработку наполнителя. Груда пластин гофрированного металла в полтора человеческих роста — лишь четверть того, что заполняет колонну.

— Раз в 3 года пакеты меняем. В колоннах К-1 и К-2 — тарелки колпачковые или трапециевидные, на которых массообмен происходит, а в этой колонне — регулярная насадка, которая заменяет миллион тарелок. Она профиль особый имеет — максимально возможная площадь умещена в пакет, что кратно повышает эффективность процессов. Металл рифленый. Это нержавейка. Но с течением времени она изнашивается, сгорая потихоньку, осыпается, и это приводит к ухудшению результата, — объяснил директор производства суть проведенных работ.

В этом году на НПЗ заменили один из четырех пакетов насадок на колонне К-10. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Масштабные преобразования коснулись компрессора — неотъемлемой составляющей процесса гидроочистки. С помощью этого устройства циркулирует водородсодержащий газ. Раньше обслуживанием устройства занимались иностранные специалисты. Теперь — компания из Санкт-Петербурга.

— Разобрали весь компрессор, отревизировали, замерили полностью проточную часть с перспективой того, что АО «НПФ «Невинтермаш» (Санкт-Петербург) нам сможет изготовить новую проточную часть. После ее установки можно будет говорить о том, что и компрессор на производстве по факту уже отечественный, — рассказал об импортозамещении на практике Владимир Лахомов.

Обслуживанием компрессора, перекачивающего водородсодержащий газ, на НПЗ теперь занимается компания из Санкт-Петербурга. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще один повод гордиться — новенькая градирня. Она обеспечивает работу практически всех производств комплекса. Показывал ее журналисту директор Нефтеперерабатывающего завода. Сложно поверить в то, что 2 недели назад здесь стояла совсем другая — та, от которой сейчас остался лишь каркас на заднем плане.

Один из масштабных участок работ в ходе капремонта-2023: строительство новой градирни. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Ведет работу под ключ фирма ТМИМ. На нашей чаше они спроектировали новую градирню. У них пакеты насадок собственной разработки и изготовления. По потребляемой мощности электродвигателя и по площади старая и новая градирни сопоставимы, но у новой КПД будет больше за счет уникальности насадок. Компания местная — из Татарстана, а работают по всей России. Работают быстро, четко. Стоит учитывать, что градирни могут быть остановлены только после того, как остановлены все производства, а включаться им предстоит самыми первыми. Они успели разобрать старую, поставили новую, сейчас монтируют пакеты насадок. К моменту завершения капремонта они успеют запустить половину градирни, этого хватит для того, чтобы обеспечить поэтапный ввод всех производств. А пока это будет происходить — соберут и запустят вторую половину, — пояснил происходящее Владимир Лахомов.

Капремонт поражает масштабом

По КГПТО группу «Реального времени» сопровождал директор комплекса Андрей Коновнин. На вопрос журналиста о том, что подъемной техники на территории производства меньше, чем в прошлом году — значит ли это, что и объем работ скромнее, он лишь улыбнулся.

Капитальный ремонт 2023 года на КГПТО масштабнее предыдущего. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Текущий капремонт значительно больше предыдущего по объему работ, так как срок эксплуатации оборудования под высоким давлением существенно возрос. Следовательно, необходима полная ревизия. На сегодняшний день на площадке комплекса задействовано 62 подрядные организации. Это примерно 460 человек, — пояснил Андрей Коновнин.

Андрей Коновнин: «На площадке комплекса работают 62 подрядные организации. Это примерно 460 человек». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Существенный момент заключается в том, что не все происходящее на площадке — на виду. В частности, в реакторном блоке, огромном «сердце» комплекса, прямо в этот момент идет тщательное обследование внутренней поверхности. Завершена ревизия сепараторов высокого давления. Остается лишь вновь закрыть их. Впрочем «лишь» — здесь не уместно. Многотонная металлическая «крышка» сепаратора поднимается на огромную высоту с помощью кранов — и это ювелирная работа, малейшая ошибка в которой может вылиться в десятки, а то и сотни миллионов рублей ущерба. Потому и здесь, как и на любом другом производстве АО «ТАИФ-НК», к выбору подрядных организаций подходят очень серьезно.

Ожидается, что капремонт на КГПТО в этом году завершится примерно 15 октября. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В компрессорной работа специалистов тоже смотрится настоящим волшебством:

— Циркуляционный компрессор перекачивает водородосодержащий газ, необходимый для реакции гидрокрекинга гудрона, и мы в этом году впервые его полностью разобрали для ревизии внутренних частей. В настоящий момент производим замеры самого ротора, чтобы была возможность изготовить запасные части. У нас есть ремкомплект, но необходимо быть уверенными в том, что запас будет. Компрессор без полного разбора работает с 2016 года. Обследование показало, что основные рабочие части — в полном порядке. Расходники — газовые уплотнения и т.д. — потребовали внимания, остальное — без замечаний. Машина надежная, — прокомментировал происходящее директор КГПТО.

В этом году впервые на КГПТО был полностью разобран циркуляционный компрессор. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В дальнейшем обслуживание компрессора будет полностью доверено российской компании. И это — еще один результат масштабной программы по импортозамещению.

— Наверное, это такая особенность текущего капремонта: термин импортозамещение из разряда нового и модного прочно перешел в нечто само собой разумеющееся. Все больше оборудования, деталей, катализаторов применяются отечественного производства. Да, иногда есть вопросы к качеству, к срокам поставки, но мы уверены, что это временные вопросы. Главное — мы видим здесь прогресс, — подчеркнул главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. И добавил: — Нами реализуются проекты по повышению надежности технологической схемы, кратно увеличилась доля отечественного оборудования КИПиА. В настоящий момент компания АО «ТАИФ-НК» проводит реверс-инжиниринг трех основных центробежных компрессоров и 10 поршневых машин. В том числе и уникальных, мощностью 15 МВт.

На АО «ТАИФ-НК» ведется масштабная работа по переходу на отечественные катализаторы. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ведется масштабная работа по переводу производств на отечественные катализаторы. Об этом рассказал главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов:

— В период капитального ремонта 2023 года планируется замена части катализаторов производства недружественных стран катализаторами, произведенными на территории нашей страны или Китая. В частности, вместо применяемых ранее катализаторов парового риформинга английской фирмы «Джонсон Матти», будут загружены катализаторы Китайской компании SWCHEM. АО «ТАИФ-НК» максимально старается использовать катализаторы отечественного производства и только в исключительных случаях закупать китайскую продукцию. Так, в течение двух лет мы полностью перешли на отечественные катализаторы крекинга вакуумного газойля, используем отечественные защитные слои катализаторов гидроочистки и начали частичную замену самого катализатора, на производстве серы так же поэтапно меняем иностранные катализаторы на отечественные.

Если будут претензии — то только к самим себе

Так главный инженер завода Бензинов Николай Харитонов ответил на вопрос о том, насколько можно быть уверенными в качестве производимых в ходе капремонта работ. И пояснил, что уровень вовлеченности персонала самого производства во все процессы — высочайший.

— Наш коллектив также весь разделен на бригады, и у каждой такой бригады — свои зоны ответственности, участки. Да, подрядчики на определенный круг задач определены были заблаговременно, но кто знает лучше самих специалистов, работающих на этом оборудовании, на этих процессах — где и на что обратить внимание, чтобы потом год отработать без сложностей и эксцессов.

Коллектив завода Бензинов разбит на бригады и распределен по участкам капремонта. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Радик Закиров, механик цеха №01 завода Бензинов, прямое тому подтверждение. Специалиста, спешащего по делам, удалось остановить буквально на минуту. Пора-то горячая.

— Сначала проверяем вместе с подрядчиком, указываем все дефектные места. Затем, по завершении работ, проводим приемку выполнения. Контролируем работу и подрядных организаций, и своих специалистов. Я сам в этих процессах с 2005 года: сначала слесарем здесь, с 2017 года — мастером, потом старшим мастером реакторного блока, а с прошлого года — механиком цеха. Да, бывает, что приходится и на недостатки в работе указывать, чтобы довели до ума. А иначе никак, — пояснил он.

Радик Закиров: «Контролируем работу и подрядных организаций, и своих специалистов». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Николай Харитонов к моменту появления группы «Реального времени» находился в операторной -наблюдал за реализацией еще одного процесса импортозамещения:

— Идет работа по замене контроллера на отечественный. До этого контроллер был «Сименс», но, так как они сейчас отказались сотрудничать, идет замена на отечественный, — пояснил он.

Николая Харитонова группа «Реального времени» встретила в операторной. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Представитель татарстанской компании «Химпромпроект» Александр Морубов пояснил, что организация уже 12 лет тесно сотрудничает с предприятиями нефтепереработки, химии и нефтехимии и потому уверенно включилась в борьбу за право выиграть тендер от «ТАИФ-НК». Сейчас работы уже близки к завершению:

— Стоит задача по замене системы управления регулирования противопомпажной защиты компрессора. Старая система работала на оборудовании компании «Сименс», а новую мы предложили полностью на российском контроллере (производство Екатеринбург) и российском же программном обеспечении. Чтобы реализовать задачу, нам пришлось полностью изучить действующее на производстве программное обеспечение, адаптировать его под российское, обкатать на стендах, и вот сейчас шкаф собран, программное обеспечение написано и на предприятии завершается монтаж. Точнее, уже идут пусконаладочные работы, — отметил специалист.

Подрядная организация меняет импортный контроллер на отечественный. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Масштабное обновление с заменой на отечественные узлы и детали идет на компрессорном оборудовании производства. В этом году уже установлен новый двигатель, в 2024-м планируется обновить проточную часть. Ее сейчас изготавливает компания из Санкт-Петербурга.

Продукция «Сименс» на Заводе бензинов уступила место изделию из Екатеринбурга. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На различных участках устанавливается на свои места поступившее с поверки оборудование. Почти завершены работы на газофракционирующей колонне:

— Здесь полностью разбирали шахты, вынимали тарелки, производили чистку этих устройств, диагностику, осмотр, и затем — сборку, — продолжил экскурсию главный инженер завода Бензинов.

Два отслуживших положенный срок пакета насадок были заменены. Вскрыто, проверено и почищено и другое технологическое оборудование. Препятствий для того, чтобы точно в отведенный срок производство было запущено, на заводе Бензинов не видят.

Главная задача — обеспечить безаварийность

Об этом не устает говорить главный инженер комплекса Алексей Храмов:

— Единовременно, не считая собственного персонала, на производствах работает более 1000 представителей подрядных организаций, крупногабаритная техника, аппараты сверхвысокого давления, работы с применением огня, газоопасные работы и даже в среде азота, смертельно опасного для человека. Это тысячи людей, выполняющих опасную и ответственную работу. После выполнения ремонтных работ требуется качественно опрессоваться и безаварийно осуществить выход на режим, — подчеркивает он.

В ходе капитального ремонта оценивается не только состояние оборудования, но и его эффективность. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Не менее важным является и то, что в ходе капитальных ремонтов оценивается не только состояние оборудования, но и его эффективность. Как сообщили «Реальному времени», по исчерпавшим свои возможности установкам принимается решение либо о модернизации, либо о замене на новые, более совершенные, эффективные и экологичные.

Весь коллектив компании работает на одну цель: в срок завершить весь комплекс запланированных в рамках капитального ремонта задач. Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, об экологии:

— Повышая экономичность и надежность производств, компания не забывает и об охране окружающей среды. Так, в 2023 году была продолжена практика закрытой пропарки оборудования на факел с применением специальных дорогостоящих реагентов, снижающих антропогенное воздействие на экологию. Чистка нефтяных резервуаров произведена с применением современного мобильного комплекса очистки резервуаров МКО-10000 с минимально возможным нахождением персонала внутри резервуара, — подчеркнул Алексей Храмов. И добавил: — Также запланирована работа по сокращению сброса на факел процессных газов на КГПТО и заводе Бензинов. После внедрения всех мероприятий мы ожидаем дополнительную существенную экономию природного газа.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как отметил главный инженер АО «ТАИФ-НК», сейчас весь коллектив компании работает на одну цель: в срок завершить весь комплекс запланированных в рамках капитального ремонта задач. Люди работают по дополнительным графикам, выходят на площадки и в выходные дни. Важно не только успеть все сделать, но и убедиться в том, что каждая задача выполнена максимально точно и качественно. Только так может быть обеспечена безаварийная и безостановочная работа всего нефтеперерабатывающего комплекса в следующий межремонтный период.