Еще больше возможностей: на ТАИФ-НК налажено производство авиатоплива с улучшенными характеристиками

Первая опытно-промышленная партия усовершенствованного реактивного топлива уже готова к отгрузке потребителям

Фото: Роман Хасаев

Времени на производство меньше, низкотемпературные характеристики выше, объемы больше. На ТАИФ-НК налажено производство улучшенного авиатоплива РТ (реактивное топливо). Как и благодаря чему удалось добиться успеха, а также о том, кому предназначается новое реактивное топливо, — в материале «Реального времени».

До минус 75°С

Согласно требованиям ГОСТ и технического регламента Таможенного союза температура кристаллизации, читай, сохранения необходимой текучести реактивного авиационного топлива, должна быть не выше -60°С. Новое РТ от АО «ТАИФ-НК» превзошло этот показатель на четверть и составляет -75°С.

— Это обеспечивает бесперебойную подачу топлива в двигатель самолета в более широком диапазоне температур и возможность его применения в условиях Арктики. Также высокие значения плотности полученного топлива обуславливают высокую объемную теплоту сгорания, что позволяет снизить удельный расход топлива и тем самым увеличить дальность полета самолета, — рассказал журналисту «Реального времени» главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Алексей Тайманов: «Новое авиационное топливо марки РТ экономичнее, экологичнее и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками». Фото: Динар Фатыхов

По словам Алексея Тайманова, новое РТ — совершенно иное топливо не только по характеристикам, но и по составу:

— Если ранее топливо для реактивных двигателей марки РТ производилось из гидроочищенных прямогонных фракций керосина, то новый продукт производится из керосиновых фракций, полученных гидрокрекингом тяжелых остатков (на мощностях КГПТО, — прим. ред.). Не вдаваясь в тонкости производства, можно сказать, что ранее процесс производства РТ был многостадийным, и от момента начала производства партии до выпуска продукции проходило от 10 до 14 дней. При работе по новой технологии стадийность производства сократится практически в два раза, что скажется на сроках наработки промышленных партий топлива для реактивных двигателей, которые составят 5—6 дней. Также появится возможность наработки смесевого топлива, вырабатываемого НПЗ и КГПТО одновременно, что в конечном итоге позволит нарабатывать большее количество топлива РТ.

Создание улучшенного авиационного топлива РТ расширяет продуктовую корзину ТАИФ-НК и позволяет предложить потребителям несколько вариантов реактивного топлива. Фото: Динар Фатыхов

Последняя фраза главного технолога ТАИФ-НК подчеркивает: речь идет именно о новом авиационном топливе в дополнение к имеющейся продуктовой линейке, а также о выросших возможностях по объемам производства реактивного авиатоплива и о том, что прежнее РТ также производится и будет производиться. У потребителей просто появился выбор: приобретать реактивное топливо производства НПЗ АО «ТАИФ-НК» новое РТ с улучшенными характеристиками или их смесь.

Ильнар Галеев: «Прежняя формула реактивного топлива тоже не уходит в историю». Фото: Динар Фатыхов

— Прежняя формула топлива в историю не уходит: речь идет именно об увеличении возможностей ТАИФ-НК по линейке и объемам производства авиационного топлива, в том числе нового — с улучшенными характеристиками, — подтвердил журналисту «Реального времени» Ильнар Галеев — заместитель начальника производственно-технического отдела КГПТО.

Всегда: ответственный подход и постоянный контроль

На ТАИФ-НК не стремятся выкладывать все карты на стол, опережая события. Созданию первой опытно-промышленной партии нового реактивного топлива предшествовала масштабная и ответственная работа. Сейчас, когда все этапы исследований, испытаний, проверок позади, можно рассказать об успехе.

Алексей Тайманов: «Все этапы производства реактивного топлива марки РТ — под строгим контролем». Фото: Максим Платонов

— Работы по производству опытно-промышленных партий топлива РТ велись специалистами технического отдела АО «ТАИФ-НК» с привлечением ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ФГУП «ГосНИИ ГА») и АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»). Все этапы производства опытно-промышленных и промышленных партий реактивного топлива марки РТ на АО «ТАИФ-НК» подлежат обязательному контролю со стороны 1 группы 694 военного представительства Минобороны Российской Федерации, — пояснил «Реальному времени» Алексей Тайманов.

Сегодня можно с уверенностью заявлять: новое реактивное топливо есть. Оно превосходит по своим характеристикам предшественника, а предприятие готово производить и отгружать его в необходимых потребителям объемах. Первая опытно-промышленная партия, полученная в марте, со дня на день ожидает отправки приобретателю. Этой информацией с «Реальным временем» поделился начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК» Аскар Сультеев.

Аскар Сультеев: «Новое реактивное авиационное топливо вызвало интерес у потребителей». Фото: Динар Фатыхов

По словам Сультеева, новинка вызвала серьезный интерес на рынке обеспечения авиаперевозок:

— Наше топливо и прежде могло быть применено в любых климатических условиях Российской Федерации, но сейчас возможностей стало еще больше. Новое РТ может использоваться хоть и в арктических программах, и в дальневосточной программе, а также на любых внутрироссийских перелетах. Мы абсолютно уверены в своем топливе, и потребители нам доверяют. Более того, наше топливо хорошо известно в странах ближнего зарубежья. Там тоже аэропорты выбирают качество ТАИФ-НК — являются потребителями нашей продукции, — подчеркнул он.

Не прекращать движение



Один из девизов Группы ТАИФ в целом как нельзя лучше характеризует нацеленность нефтеперерабатывающей компании на постоянное развитие. Об этом неоднократно говорил и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков:

— Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов: то увеличения производительности, то расширения корзины продуктов. Естественно, вся корзина продуктов ТАИФ-НК была и есть высочайшего качества. Этапов развития компании было много, но всегда мы шли в ногу со временем.

Новый продукт — новый шаг в эволюции продуктовой корзины компании.

Максим Новиков: «Вся корзина продуктов ТАИФ-НК была и есть высочайшего качества». Фото: Динар Фатыхов

К слову, РТ не единственный вид авиационного топлива для реактивных двигателей, которое может производить ТАИФ-НК. Компания также предлагает рынку ТС-1 и JET A-1. Но именно РТ было первым в линейке освоенных к промышленному производству авиационных топлив. В 2009-м компания получила сертификат соответствия, продукт успешно прошел летные испытания и был рекомендован Росавиацией к применению в гражданской авиации без ограничений. А по итогам 2022 года авиационное топливо марки РТ стало дипломантом федерального конкурса качества «100 лучших товаров России». Высокое качество продукции ТАИФ-НК подтверждают и ее потребители:

— Я могу сказать уверенно: ни одной рекламации на качество нашего топлива не было. У нас идет многоступенчатая проверка качества не только конечного продукта, но и на всех этапах его производства, — особо выделил во время разговора с журналистом «Реального времени» начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК» Аскар Сультеев.

Фото: Максим Платонов. Реклама АО «ТАИФ-НК»

Сейчас, с внедрением новой технологии, возможности АО «ТАИФ-НК» по производству авиационного топлива для реактивных двигателей достигли объема в 85 тонн в час. По словам Алексея Тайманова, этих объемов достаточно для удовлетворения текущих потребностей рынка.