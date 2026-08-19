Новости промышленности

18:15 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Пресс-служба КАМАЗа: производство автобусов в ПАО «НЕФАЗ» выросло на 51% за год

12:37, 19.08.2026

Всего НЕФАЗ в первом полугодии выпустил продукции на 15,3 млрд рублей

Пресс-служба КАМАЗа: производство автобусов в ПАО «НЕФАЗ» выросло на 51% за год
Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июня 2026 года в ПАО «НЕФАЗ» произвели 785 пассажирских автобусов. Это на 51% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба КАМАЗа (предприятие входит в группу татарстанской автокомпании, — прим. ред.).

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— Предприятие увеличило объемы производства по всей продуктовой линейке. В январе — июне 2026 года на площадке Нефтекамского автозавода изготовили 1,9 тысячи спецнадстроек на шасси КАМАЗ, 262 единицы прицепной техники, 198 грузовых автомобилей и 112 электробусов, — говорится в сообщении.

Всего НЕФАЗ в первом полугодии выпустил продукции на 15,3 млрд рублей. Это на 36% больше уровня 2025-го.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьМашиностроение БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

Читайте также