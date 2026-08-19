Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы

В прошлом году доля отечественных семян достигла 24%

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала о возможном отказе от квот на импорт семян сахарной свеклы из недружественных стран. По ее словам, в прошлом году доля семян отечественной селекции этой культуры достигла 24%, что позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок.

— В этом году мы рассмотрим и не будем делать квоты на семена сахарной свеклы недружественной селекции — внутренние объемы закрывают собственные потребности, — сказала Лут.

Она отметила, что за последние четыре года в этой сфере произошел серьезный скачок. Именно для стимулирования отечественной селекции Россия в последние годы вводила квоты на импорт.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Квота на импорт семян в 2026 году установлена в размере 15 тыс. тонн, из которых на семена сахарной свеклы приходится 1,9 тыс. тонн. В 2025 году этот показатель составлял 2,7 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз прорабатывает комплекс мер для поддержки аграриев, которые столкнулись с трудностями из-за ограничений на вывоз зерна.

Вадим Вахрушев