Максим Новиков: «Мы освоили процесс истинно глубокой переработки нефти»

АО «ТАИФ-НК» представило свои новинки на площадке Татарстанского нефтехимического форума и Международной выставки TatOilExpo 2023

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Растущий процент отбора светлых нефтепродуктов, новинки в линейке продукции и планы на перспективу: АО «ТАИФ-НК» принимает активное участие в одном из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанском нефтегазохимическом форуме и выставке TatOilExpo 2023. Подробности — в материале «Реального времени».

Более 180 компаний

Официальное открытие Татарстанского нефтегазохимического форума и выставки TatOilExpo 2023 было назначено на 8 утра последнего дня лета. Однако более чем за час до этого павильон Международного выставочного центра «Казань Экспо» бурлил деловой активностью: встречи, переговоры, обмен мнениями и контактами, обещания нанести визит на производства потенциальных партнеров уже в самом ближайшем будущем и приглашения к ответным посещениям… Сомнений в том, что на татарстанской земле стартует не просто форум, а долгожданное и востребованное событие, возникнуть просто не могло. Это подтвердил со сцены и раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Площадка форума станет эффективным инструментом для взаимовыгодного сотрудничества и установления новых деловых контактов». Максим Платонов/realnoevremya.ru

— На протяжении 30 лет в канун празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности наша республика становится центром проведения крупного международного форума нефтегазовой промышленности. Сегодня среди участников мероприятия наши дорогие гости из Республики Беларусь, Бахрейна, Гвинеи, Камеруна, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и ряда других государств. Хочу поблагодарить вас за визит в Татарстан и участие в нашем форуме. Уверен: открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придаст новый импульс развитию наших дружественных связей. В специализированной выставке принимают участие более 180 ведущих отраслевых компаний, которые представляют 27 регионов РФ и ряд зарубежных стран. Уверен, площадка форума станет эффективным инструментом для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, установления новых деловых контактов, объединения усилий для преодоления последствий кризиса в мировой экономике, — подчеркнул в своем приветственном слове Рустам Минниханов.

В том, что Татарстанский нефтегазохимический форум придаст дополнительный импульс взаимодействию России и Китая, уверен и почетный гость из Поднебесной — Ян Тунсянь, заместитель мэра народного правительства города Дунъин, одного из крупнейших центров нефтедобычи и нефтепереработки КНР.

— Республика Татарстан богата нефтегазовыми ресурсами, имеет мощную промышленную базу и схожа по экономике с городом Дунъин. Обе стороны имеют большую базу для сотрудничества. Татарстанский нефтехимический форум и Международная выставка TatOilExpo 2023 — известные мероприятия в области нефти и газа в России, являющиеся важной площадкой для международного обмена и сотрудничества. Мы обязательно воспользуемся возможностями Татарстанского нефтехимического форума для укрепления нашего единого пути по углублению сотрудничества в области ТЭК, для создания лучшего будущего, — подчеркнул он.

Старт работе форума был дан нажатием символической кнопки. Максим Платонов/realnoevremya.ru

О том же говорили со сцены и премьер-министр Республики Беларусь Петр Пархомчик, председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник и другие официальные лица, принимающие участие в открытии форума. В числе тех, кто нажатием символической кнопки дал официальный старт работе площадки, были также министр нефти и экологии Королевства Бахрейн д-р Мохаммед бин Мубарак бин Даин и заместитель министра энергетики Республики Казахстан Асхат Хасенов.

Максимально эффективно использовать богатства недр

Одно из центральных мест экспозиции выставки уже традиционно было отведено стенду АО «ТАИФ-НК», к слову, выступившему одним из спонсоров события, проходящего под патронатом раиса Татарстана. Он издалека привлекал внимание, и потому немудрено, что именно к нему одному из первых во время обхода подошла делегация высоких гостей.

Стенд «ТАИФ-НК» занял одно из центральных мест и уже издалека привлекал внимание. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Одна из ключевых задач нашего производства — бережливое отношение к ресурсам нашей республики и максимально эффективное использование богатств недр, таких как нефть. На сегодняшний момент мы уже достигли уровня отбора светлых нефтепродуктов по среднегодовому показателю на уровне 88%. В отдельные месяцы этот показатель превышает 90%. Мы освоили и сейчас стабильно эксплуатируем технологию глубокой переработки тяжелых остатков. Индекс Нельсона, характеризующий сложность технологического процесса, составляет 11,3 единицы. Средняя величина по отрасли в стране — чуть больше 6 единиц, — рассказал участникам обхода генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» представил участникам обхода новинки продуктовой линейки компании. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Акцент в своей презентации Максим Новиков также сделал на обширной корзине производимой номенклатуры продукции, сегодня насчитывающей свыше 30 наименований. Недавно она пополнилась тремя новыми позициями:

— Помимо тех продуктов, что мы выпускаем уже давно — высококачественного автомобильного топлива: бензинов и дизтоплива, сырья для «Нижнекамскнефтехима», битумов и т.д., рынком по достоинству оценено наше арктическое дизельное топливо, востребована потребителями еще одна наша новинка — автомобильное топливо АИ 92 К-5 ЭКО. Кроме того, на пилотных установках мы смогли получить конечный остаточный продукт — концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона (КОГГ), который также повышает глубину переработки нефти. Этот продукт изучен металлургами и оказался ими востребован. Сейчас мы занимаемся реализацией проекта уже в промышленном масштабе — в активной фазе находится процесс строительства новой установки. По объемам в конечном итоге этого продукта на нефть должно быть не более 4%, — пояснил журналисту «Реального времени» позже в интервью генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Одна из многообещающих новинок «ТАИФ-НК» — КОГГ — продукт, предназначенный для металлургии. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Важный момент: все новинки могли быть получены предприятием в том числе в результате ввода в эксплуатацию КГПТО. Продукты перегонки гудрона и вакуумного газойля обладают уникальными свойствами.

Подробнее о новинках

Узнать больше о новинках производств удалось чуть позже — в интервью главного технолога — начальника технического отдела АО «ТАИФ-НК» Алексея Тайманова на площадке выездной студии «Реального времени». Она также была развернута на территории выставки TatOilExpo 2023 при поддержке нефтеперерабатывающей компании.

При поддержке АО «ТАИФ-НК» на площадке форума была развернута выездная студия «Реального времени». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Получить возможность задать несколько вопросов эксперту оказалось непросто: главный технолог компании постоянно был занят, общаясь с посетителями выставки, которых интересовало все: и уникальные технические и технологические решения, реализованные на производствах «ТАИФ-НК», и характеристики продукции.

— Действительно, на выставке много посетителей. Интересуются продукцией, в том числе новыми видами. Это три вида новой продукции — дизельное топливо арктическое, концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона и автомобильный бензин марки АИ 92 К-5 ЭКО. Дизельное топливо «Арктика» с предельной температурой фильтруемости до -46°C востребовано в регионах с низкими температурами, обеспечивая эффективность пуска двигателя, а значит, возможность сохранения транспортной логистики. Это важно. Бензин ЭКО также востребован рынком. Работа над ним ведется с июня прошлого года. Благодаря специальным присадкам повышен КПД двигателя, снижен расход топлива и скорость износа деталей двигателя автомобиля, — рассказал Алексей Тайманов.

На КОГГ главный технолог АО «ТАИФ-НК» остановился более подробно. Продукт и в самом деле получился уникальный.

— Мы эксплуатируем уникальный Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Но не все сырье, которое поступает на эту установку, способно должным образом прореагировать в создаваемых нами условиях. И именно этот остаток, после его концентрирования, превращается в продукт, обладающий ценнейшими свойствами как для черной, так и для цветной металлургии, — пояснил Алексей Тайманов.

Главный технолог — начальник технического отдела АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов подробнее рассказал о новинках продуктовой линейки компании. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На просьбу рассказать, в чем же ценность КОГГ для каждого из направлений металлургии, он постарался раскрыть тему максимально наглядно:

— В черной металлургии наш продукт может использоваться в качестве компонента шихты углей для коксования. Традиционная сырьевая база для доменного кокса — коксующиеся угли. Но месторождений таких углей в мире не так много, и это очень дефицитный и дорогостоящий, но необходимый для металлургии продукт. КОГГ позволяет вовлекать в процессы менее ценные сорта углей, сообщая им требуемые для черной металлургии характеристики. А цветным металлургам, к примеру, для восстановления алюминия из руды с помощью электродуговой плавки необходимы аноды. Для получения анодов в качестве связующего применяется каменноугольный пек. А он получается как попутный продукт черной металлургии. Однако технология не стоит на месте, и в ходе совершенствования производств черной металлургии производство каменноугольного пека резко сократилось. Цветной металлургии пришлось искать замену становящемуся дефицитом сырью. И как выяснилось в ходе испытаний на действующих электролизерах, наш КОГГ прекрасно заменяет этот каменноугольный пек.

Но и это еще не все. Производство КОГГ, под которое сейчас на площадке АО «ТАИФ-НК» строится установка, не только даст компании возможность предлагать рынку новый востребованный продукт, но и станет еще одним шагом к достижению поставленной задачи максимально глубокой переработки нефти.

— Это уже следующий этап передела, при котором получается дополнительный объем светлых нефтепродуктов, которые идут в дальнейшую переработку. И если сейчас у нас объем извлечения светлых нефтепродуктов на тонну нефтяного сырья составляет 88% — при среднем показателе по отрасли в России 66—67%, то после получения в промышленных масштабах КОГГ выход светлых у нас достигнет 95—98% на тонну. Это абсолютный максимум в отрасли, — подчеркнул Алексей Тайманов.

Максим Новиков: «Отбор светлых нефтепродуктов из нефти — это самый главный показатель эффективности нефтепереработки». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

О важности достижения этой отметки говорил в интервью «Реальному времени» и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков:

— Многие говорят: глубина переработки — 98%, 99%, но при этом в корзине есть… скажем так, не совсем ликвидные продукты. Мы же говорим о том, что отбор светлых нефтепродуктов из нефти — это самый главный показатель. И не просто достижение уровня, но и стабильное его удержание.

Работа в тандеме

На форуме именно в 2023 году «ТАИФ-НК» впервые выступил в экспозиционном тандеме с еще одной компанией, входящей в группу ТАИФ, — сравнительно молодой «ТАИФ-СМ».

Впервые в тандеме с «ТАИФ-НК» на выставке выступила компания «ТАИФ-СМ». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Менее чем за 4 года единственный производитель полиальфаолефиновых масел, реализующий свою продукцию под брендом «TAIF Lubricants», сумел стать одним из лидеров отечественного рынка смазочных материалов и уже начал активную экспансию на доступные внешние рынки.

«ТАИФ- НК» и «ТАИФ-СМ» рассматривают возможность обеспечения прямых поставок сырья. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На вопрос, что объединяет компании, Максим Новиков ответил так:

— Первое, конечно же, то, что мы вместе работаем в составе Группы ТАИФ. Второе — сырье. Сейчас наша продукция становится сырьем для дальнейшего передела ПАО «Нижнекамскнефтехим», а уже оттуда часть производимой продукции возвращается в виде сырья для производств «ТАИФ-СМ». Сейчас и мы, и наши коллеги стремимся к большему: прорабатываем возможность обеспечения части поставок на «ТАИФ-СМ» от нас напрямую.

С форума — на форум

Впереди и у «ТАИФ-НК», и у других экспонентов Татарстанского нефтехимического форума и международной выставки TatOilExpo 2023 еще два дня активной деловой программы, бизнес-встреч и переговоров.

«ТАИФ-НК» планирует принять в сентябре активное участие в Международном бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия — Китай». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Однако и после завершения этого форума экспозиционная активность в республике не затихнет. Практически сразу республика приступит к подготовке к следующему крупному международному событию. На этой же площадке, на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо», развернется новая выставка в рамках бизнес-форума «РОСТКИ. Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

АО «ТАИФ-НК» есть о чем рассказать и что показать действующим и потенциальным деловым партнерам из Поднебесной. Старт международного форума «РОСТКИ» запланирован на 7 сентября.