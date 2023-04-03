Taif Lubricants: стать лидером в премиум-сегменте синтетических масел России

Фото: Роман Хасаев

ООО «ТАИФ-СМ» — первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) ориентирован на замещение на российском рынке импортных высокоэффективных масел и смазочных материалов. Усовершенствованная техническая и технологическая база Завода синтетических масел (бренд Taif Lubricants), а также собственная научно-исследовательская платформа позволили создать в Нижнекамске инновационное производство, продукция которого не уступает, а в чем-то и превосходит зарубежные аналоги. О постоянно растущем запросе рынка, разработках ассортимента и амбициозных планах модернизированного производства — в материале «Реального времени».

Возрождение завода через полную модернизацию

Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов был построен и введен в эксплуатацию в Нижнекамске в 2003 году. На начальном этапе предприятие было совместным проектом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть» и носило имя «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл». Однако вышедший на проектную мощность уже к концу мая 2004-го завод был остановлен буквально спустя год — в декабре 2005-го. Причиной стали в том числе, как писал еще в июне 2005 года со ссылкой на руководство предприятия того времени «Коммерсантъ», «серьезные конструкторские и технологические ошибки», допущенные лицензиатом и проектировщиком, а также низкий спрос на продукцию предприятия. В декабре 2008 года на заводе было введено арбитражное управление, а в октябре 2012 года предприятие было признано банкротом с введением конкурсного производства. В 2014 году, когда «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» дважды выставлялся на торги, найти ему нового владельца не удалось. Шанс на возрождение Завод синтетических масел получил в январе 2019 года, когда он был выкуплен на открытых торгах. В том же 2019 году было создано ООО «ТАИФ-СМ», вошедшее в структуру АО «ТАИФ».

Сразу после смены собственника на производстве при поддержке АО «ТАИФ» начались масштабная модернизация, направленная на исправление ошибок и недоработок, допущенных еще на этапе строительства завода, и превращение в современный, мирового уровня, полностью отвечающий требованиям промышленной безопасности и российского законодательства комплекс. Цель модернизации — обеспечить промышленное производство высококачественных товарных смазочных материалов, ранее в России не выпускавшихся. Тогда же произошел ребрендинг: продукция, которую предстояло выпускать Заводу синтетических масел, будет покорять российский и зарубежный рынки под именем Taif Lubricants.

Директор Завода синтетических масел Рузиль Вафин: «В минимальные сроки производственный объект был введен в эксплуатацию». Фото: Роман Хасаев

— Модернизация затронула практически весь завод: установлены новые технологические линии, системы фильтрации, автоматизации и управления в цехах смешения товарных масел, масел на основе полиалкиленгликолей (ПАГ) и в цехах синтеза ПАОМ. Появились технологическая камера подготовки и разогрева присадок, линии для фасовки масла в тару разного объема. Полностью обновлены сливо-наливные эстакады и расходные емкости. Специалисты поработали над настройками оборудования по производству ПАОМ, спроектированной сербской компанией «НИС-Инжиниринг», и добились производства стабильно качественного продукта. С помощью АО «ТАИФ» сформирован коллектив и в минимальные сроки производственный объект был введен в эксплуатацию и выведен на технологические проектные показатели, — рассказал директор Завода синтетических масел Рузиль Вафин.

Площадь заводской территории в Нижнекамске составляет 3,9 га, из них производственные мощности занимают 2,7 га. На предприятии работают более 250 специалистов.

В ходе модернизации особое внимание уделено обеспечению необходимой промышленной безопасности, устранены предписания и получена лицензия на эксплуатацию Завода синтетических масел ООО «ТАИФ-СМ». Было установлено новое оборудование от ведущих мировых и российских брендов для переработки линейных альфа-олефинов с получением из них полиальфаолефиновых базовых масел и создании на их основе высокотехнологичных товарных масел. Новая система производства и фильтрации обеспечивает чистоту конечного продукта классом не ниже 6—8 единиц в таре (по ГОСТ). Иными словами, продукция практически полностью избавлена от любых механических примесей размером, превышающим бактерию, что существенно повышает срок жизни фильтров, установленных на технике и оборудовании конечных потребителей продукции.

Три автоматизированные линии способны с высокой точностью производить фасовку продукции в тару практически любой емкости. Фото: Роман Хасаев

В цехах смешения смонтирована современная надежная система автоматической подачи сырья, обеспечивающая высокую точность дозирования подаваемых компонентов.

В ходе модернизации узла фасовки товарных масел были смонтированы расходные емкости, позволяющие одновременно производить фасовку до четырех различных типов масла. Три автоматизированные линии способны с высокой точностью производить фасовку продукции в тару практически любой емкости — от бочки до канистры. Для отгрузки товара наливом полностью переоборудован узел сливо-наливной эстакады. От старого узла остался лишь каркас, а оснащение заменено на новое. Два узла налива горючих жидкостей (масел) и один узел налива легко воспламеняющихся жидкостей оборудованы сверхточными массовыми расходомерами. Все работы были проведены в рекордные для перезапуска столь масштабного и сложного производства сроки. Уже в декабре 2020-го состоялась отгрузка первой, опытной партии продукции. На сегодняшний день модернизация не останавливается, ведутся проектно-изыскательские работы по увеличению мощности цеха, а также закуплена современная линия фасовки масел в мелкую тару отечественного производства МВС «Мехатроника».

Один из самых востребованных в мире объемов фасовки — в 200-литровые бочки. Фото: Роман Хасаев

Современное лабораторное оборудование от ведущих производителей отрасли обеспечивает постоянный шестиступенчатый контроль качества выпускаемых смазочных материалов в соответствии с российскими и международными стандартами. В массовое производство и реализацию выводятся только те рецептуры, которые гарантированно соответствуют современным высоким требованиям.

Цех товарных масел включает семь реакторов общим объемом 92 кубических метра. В настоящее время Завод смазочных материалов готов выпускать 15 000 тонн товарных масел широкого ассортимента и 9 000 тонн ПАОМ в год.

— Предприятие сейчас работает на проектной мощности. Объемы увеличения производительности и сроки зависят от того, какими темпами мы будем наращивать объемы продажи нашей продукции на рынке, — рассказал заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по производственной части Виталий Барон. Возможности установленного оборудования позволяют нарастить объемы производства до 60 тыс. тонн смазочных материалов и более 10 тыс. тонн ПАОМ в год.

Производство смазочных материалов, выпускаемых под брендом Taif Lubricants, представляет собой полный технологический цикл от приема сырья с ПАО «Нижнекамскнефтехим» до разработки собственных рецептур и производства готовых товарных смазочных материалов и базовых масел IV группы (ПАОМ) по API в промышленных объемах, их фасовки и отгрузки дистрибьюторам и потребителям.

На Заводе синтетических масел выстроен полный технологический цикл: от приема сырья до получения товарных смазочных материалов и базовых масел ПАОМ и их отгрузки для дальнейшей реализации

Ассортимент продукции, производимой под брендом Taif Lubricants, — это более 270 наименований, представленных во всех сегментах готовых товарных масел в России:

моторные и трансмиссионные масла для легкового транспорта;

моторные и трансмиссионные масла для коммерческого, грузового транспорта и специальной техники;

индустриальные масла для различных отраслей промышленности;

масла для пищевой и фармацевтической индустрии;

водосмешиваемые и масляные смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки;

масла на основе полиалкиленгликолей и сложных эфиров;

смазки и пасты на основе политетрафторэтиленов и силиконов.

Завод уже выпускает смазочные материалы (моторные и индустриальные масла), базовые синтетические масла (ПАО-2 — ПАО-10). В 2021 году была введена новая линейка ПАО на сырье октен-1, а также произведены товарные партии средневязких и высоковязких ПАО (ПАО-20, ПАО-40, ПАО-100 и ПАО-1000), в перспективе планируется производство антифризов и пластичных смазок.

Россия — один из крупнейших в мире производителей смазочных материалов

Для понимания роли завода в экономике важно понимать объемы и динамику этого рынка. Если говорить об объемах потребления смазочных материалов, то Россия — один из крупнейших рынков мира, уступающий лишь США, Китаю и Индии. Современный рынок смазочных материалов (и российский, и мировой) условно можно разделить на две части: рынок базовых масел (основы для производства смазочных материалов), а также рынок готовых товарных масел и пластичных смазок.

Фасовка продукции Завода синтетических масел в бочки. Фото: Роман Хасаев

— Общий объем российского рынка потребления готовых товарных смазочных материалов в РФ по итогам 2021 года оценивался в 1 718 тыс. тонн. Примерно 24% рынка отечественных смазочных материалов приходится на легковой транспорт. По производству базовых масел, российский рынок профицитен, и часть произведенных в России базовых масел направляется на экспорт, — сообщил в интервью «Реальному времени» директор по коммерческим вопросам ООО «ТАИФ-СМ» Дмитрий Бугаёв и пояснил:

— По классификации Американского института нефти (API) базовые масла подразделяются на пять категорий:

I группа — базовые масла, полученные с помощью селективной очистки и депарафинизации растворителями (обычные минеральные);

II группа — высокорафинированные базовые масла с низким содержанием ароматических соединений и парафинов, с повышенной окислительной стабильностью (масла, прошедшие гидрообработку — улучшенные минеральные);

III группа — базовые масла, полученные методом каталитического гидрокрекинга (НС-технология). Обладают высоким индексом вязкости, прошли специальную обработку, по молекулярной структуре и свойствам приближены к синтетическим базовым маслам IV группы (полусинтетические базовые масла);

IV группа — синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Синтезированные из этилена, обладают равной молекулярной структурой, полным отсутствием примесей, очень высокой окислительной стабильностью и высоким индексом вязкости (синтетические масла);

V группа — другие, не вошедшие в предыдущие группы синтетические базовые масла, включая силикон, фосфатный эфир, полиалкиленгликоль, полиэфиры, биосмазки и т.д. используемые в комплексе с другим базовым маслом для улучшения свойств конечного продукта.

Российские государственные органы, в свою очередь, разделяют базовые и товарные масла на «масла минеральные нефтяные» и «масла синтетические». Масла базовые синтетические на основе ПАО производит только ТАИФ-СМ.

— Стоимость базовых масел I группы, как и любого другого биржевого продукта, определяет рынок, а не сам производитель. Базовые масла II группы на российском рынке до 2022 года не производились. В 2022 году Роснефть изменила технологию на ЯНОС (Ярославский НПЗ) и начала производить II группу взамен III. III группу производят «ТАНЕКО» и «ЛУКОЙЛ», при этом последний предпочитает использовать продукт для нужд собственного производства или реализовывать на экспорт.

Производитель базовых масел IV группы, полиальфаолефиновых, в России только один — Завод синтетических масел в Нижнекамске.

Разработан для авиации, но оказался востребован всюду

ПАО или полиальфаолефиновые базовые масла производятся путем синтеза из линейных альфа-олефинов, получаемых, в свою очередь, из газа (этилена). Моторные масла на основе ПАО можно отнести к «классическим» синтетическим смазочным материалам.

Изначально ПАОМ были разработаны и предназначались для авиации. Фото: Максим Платонов

Изначально смазки на основе ПАОМ были созданы для авиации, где эксплуатация техники происходит при значительных перепадах температур — от высокого плюса до серьезных отрицательных величин. Это требовало особого подхода к выбору смазок, и ПАОМ с порогом застывания до -60°С и способностью сохранять рабочую вязкость при высоких температурах оказался лучшим выбором. Кроме того, ПАОМ в процессе эксплуатации сохраняют химическую стабильность, не имеют примесей (серы, смол, высокозастывающих парафинов, неорганических компонентов), практически не испаряются и обладают высокой вязкостью при высоких температурах.

Сегодня полиальфаолефиновые масла активно востребованы для легковой автомобильной, в том числе гоночной техники, для большегрузного транспорта, работающего под постоянной нагрузкой и в условиях Крайнего Севера. ПАОМ отлично зарекомендовали себя на производствах, обеспечивая надежную работу различного индустриального оборудования. Сфера использования ПАОМ активно расширяется. Полиальфаолефиновые базовые масла являются экологически чистым продуктом, не содержат канцерогенных веществ, серы и хлора. Иными словами, выбор ПАОМ — это весомый вклад в заботу об окружающей среде.

В настоящее время полиальфаолефиновые масла активно применяются для автотранспортных средств, работающих в различных условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера. Фото: trans-auto87

Российский рынок, как и европейский, особенно в условиях нынешней геополитической ситуации, испытывает дефицит базовых масел группы IV. Это в первую очередь обусловлено ограничением производственных мощностей европейских площадок. Единственным доступным каналом приобретения полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) в России до недавнего времени был исключительно импорт. Но с запуском обновленного завода, прошедшего глубокую модернизацию, рынок РФ будет снабжаться ПАОМ российского производства, аналогичного по качеству импортным синтетическим маслам.

Продукция Завода синтетических масел, выпускаемая под брендом «Taif Lubricants», по качеству соответствует импортным аналогам. Фото: предоставлено ООО «ТАИФ-СМ»

Полиальфаолефиновые масла производятся из сырья, поставляемого ПАО «Нижнекамскнефтехим». На всех этапах производства — от приемки закупленного сырья до отгрузки готовой продукции потребителю — осуществляется строгий контроль качества. После модернизации Завода синтетических масел в Нижнекамске все основные и вспомогательные этапы выпуска олигомеров децена-1, предназначенного для получения полиальфаолефиновых основ синтетических масел, были выведены на отлаженный технологический уровень работы. На базе ПАОМ Завода синтетических масел может быть налажен выпуск широкого спектра смазочных материалов премиального уровня.

Склад готовой продукции Завода синтетических масел. Фото: Роман Хасаев

Основные физико-химические показатели ПАОМ Taif Lubricants соответствуют зарубежным аналогам, применяемым в производстве смазочных материалов, и отвечают (а в некоторых характеристиках и превосходят) актуальным требованиям международных OEM-производителей.

Бизнес не может развиваться в отрыве от науки

Завод синтетических масел — инновационное предприятие. Не только с точки зрения наличия уникального для России оборудования по производству ПАОМ, но и в том, что одновременно с модернизацией производственной составляющей большое внимание было уделено подбору персонала в созданный собственный Центр исследований и разработок (R&D). Руководит центром заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.

Целью создания Центра стали разработки и корректировки рецептур товарных смазочных материалов и оперативного создания новых продуктов согласно запросам клиентов. Стоит отметить, что подавляющее большинство продуктов, производимых заводом, — собственная разработка Центра исследований и разработок (R&D). Разработка проводилась в сотрудничестве с признанными мировыми поставщиками присадок, такими как Afton, Lubrizol, Infineum и BASF. В сегодняшней макроэкономической и геополитической обстановке, стремительно меняющейся рыночной конъюнктуре ООО «ТАИФ-СМ» переориентировал каналы закупок присадок на рынки Азии и Ближнего Востока. Центр исследований и разработок оперативно адаптировал рецептуры масел с учетом коррекции сырьевого портфеля присадок, обеспечив производству условия для поставок потребителям качественной продукцией премиального уровня.

Центр исследований и разработок (R&D) возглавил заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков. Фото: Роман Хасаев

На базе R&D успешно действует лаборатория мониторинга состояния смазочных материалов. Лабораторный анализ масла, пластичных смазок и гидравлических жидкостей дает быструю и точную картину того, что происходит внутри двигателей, редукторов, компрессоров, гидросистем и других критически важных механизмов. Эффективный мониторинг позволяет оптимально планировать техническое обслуживание, уменьшить риск повреждения дорогостоящих установок и избежать внеплановых простоев. Любая компания может обратиться за квалифицированным анализом смазочных материалов собственных мощностей и получить оценку результатов с указанием рисков и рекомендаций по их исключению.

— Наличие собственных базовых компонентов и сотрудничество с передовыми европейскими и азиатскими компаниями по производству присадок предоставляют конкурентное преимущество перед зарубежными производителями и позволяют производить флагманские редукторные, турбинные, компрессорные и другие масла, такие как TAIF MODUS PAO, TAIF RAVE PAO, TAIF HARMONY PAO. За пределами индустриального сектора на основе ПАОМ на предприятии изготавливаются моторные масла для коммерческого и легкового транспорта, соответствующие требованиям отечественных и международных стандартов, в том числе крупнейших производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz (Daimler), Volkswagen, Porsche, General Motors и т.д. Стоит отметить, что на фоне геополитической обстановки последние сейчас массово отзывают выданные ранее российским производителям моторных масел одобрения. Функциональные характеристики таких масел, как TAIF ALLEGRO и TAIF VIVACE, гарантируют высокую эффективность продукции при использовании в жестких климатических условиях России. В марте 2022 года мы запустили линейку критически важных для металлообрабатывающего сектора промышленности РФ смазочно-охлаждающих жидкостей. Линейка состоит из водосмешиваемых жидкостей — TAIF C-Fluid и масляных — TAIF-С-Сut, — подчеркнул Сергей Агабеков. В сентябре 2022 года была произведена первая в России партия масла для гиперкомпрессоров полностью на отечественном сырье. Гиперкомпрессор — это сердце любого предприятия, производящего полиэтилен. Данная разработка велась совместно с СИБУР и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

На базе R&D успешно действует лаборатория мониторинга состояния смазочных материалов. Фото: Роман Хасаев

Подразделения, задействованные в разработке продукции компании, тесно сотрудничают со всеми основными центрами компетенций в сфере смазочных материалов, такими как РГУНГ им. И.М. Губкина (у нас работает много выпускников специализированной кафедры смазочных материалов, а также в июле 2022 года проходила производственная практика для 25 студентов этого вуза), 25-й ГосНИИ МО РФ, ВНИИ НП в части исследований и новейших разработок, эксплуатационных испытаний и получения одобрений на применение производимых смазочных материалов в специфических условиях, — также отметил заместитель гендиректора по науке.

Центр решает сложнейшие задачи по подбору рецептур смазочных материалов, отвечающих как условиям эксплуатации отдельных узлов механизмов и машин, так и оборудования в комплексе. Учитывается все: особенности конструкции и окружающей среды, температурных режимов, физико-химических характеристик самих смазочных материалов, условия гарантийного обслуживания производителем техники и т. д.

— Отдел технической поддержки предоставляет дистрибьюторам и конечным потребителям продукции исчерпывающую информацию по применению того или иного продукта в каждом отдельном случае. Непрерывный контакт с клиентами позволяет своевременно реагировать на тенденции рынка смазочных материалов и организовывать разработку решений, удовлетворяющих новейшие потребности потребителей, — особо подчеркивает Агабеков.

Кроме того, ТАИФ-СМ планирует принять участие в разработке отечественной системы классификации масел и выдачи одобрений. На линейку полиальфаолефиновых базовых масел получены одобрения международной организации NSF, разрешающей применение продукции в пищевой промышленности. Также одной из важнейших новостей для компании является получение допуска Siemens на турбинные масла. Это позволило успешно внедрить масла на предприятия энергетического сектора промышленности.

Все это позволяет ТАИФ-СМ производить смазочные материалы, которые могут заменить ассортимент масел, ушедших с рынка РФ.

Центр решает задачи по подбору оптимальных рецептур смазочных материалов как для отдельных узлов механизмов, так и оборудования в комплексе. Фото: Роман Хасаев

Удовлетворение потребностей покупателей в качестве высокоэффективных смазочных материалов мирового уровня и постоянный рост объемов реализации — основной вектор движения, о котором заявляет компания. В настоящее время Центр исследований и разработок (R&D) работает над усовершенствованием уже освоенной линейки продукции и разработкой новых видов смазочных материалов.

Масла Taif Lubricants — в сети ООО «ТАИФ-НК АЗС»

В розничной продаже современные автомобильные масла производства «ТАИФ-СМ», по своим качественным характеристикам превосходящие требования мировых производителей, представлены с апреля 2021 года в крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС». Там реализуется широкий ассортимент масел бренда Taif Lubricants для легковых и грузовых автомобилей. Как отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин, за год «ТАИФ-НК АЗС» успешно сумела увеличить общий объем реализации премиальной линейки продукции в два раза.

В крупнейшей в Татарстане сети автозаправочных станций — ООО «ТАИФ-НК АЗС» представлен широкий ассортимент продукции под брендом Taif Lubricants. Фото: «Реальное время»

Масла Taif Lubricants обеспечивают надежную защиту двигателя в течение всего периода применения, обладают улучшенными антикоррозийными свойствами, универсальны для использования как при низких, так и при высоких температурах.

Качество линейки высокотехнологичных масел уже успели по достоинству оценить многие клиенты сети ООО «ТАИФ-НК АЗС»:

— После того, как я перешел на моторное масло Taif Lubricants, я заметил, что двигатель стал работать тише. За все время эксплуатации минусов никаких не обнаружил — подчеркивает клиент «ТАИФ-НК АЗС» Владимир Франк.

Качество премиальных масел Taif Lubricants уже успели по достоинству оценить многие клиенты сети «ТАИФ-НК АЗС». Фото: «Реальное время»

В планах — расширение рынка, дистрибьюторской сети и мощностей

Для реализации продукции Завода синтетических материалов выбрана дистрибьюторская модель бизнеса. К настоящему моменту сеть уже насчитывает более 35 компаний, охватывающих всю территорию России. Дистрибьюторы проводят работу по внедрению продуктов «ТАИФ-СМ» в различных областях промышленности, продвигают моторные масла для легковых автомобилей, коммерческой и специальной техники на станции технического обслуживания, обеспечивают поставки в розничный сегмент — на полки федеральных и локальных сетей, магазинов автозапчастей и автодилерам. Не остается без внимания и направление e-Commerce.

Зарубежные партнеры занимаются продвижением продукции в странах СНГ, государствах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. «ТАИФ-СМ» в равной степени интересны и важны и российский рынок, и возможности расширения поставок на экспорт.

Производство ставит перед собой амбициозные цели уже на обозримое будущее. Фото: Роман Хасаев

Динамично меняющиеся макроэкономические и геополитические условия открывают все больший потенциал для развития, отмечают в ООО «ТАИФ-СМ». Для отечественных производителей в различных нишах открываются новые возможности внутреннего рынка. И если еще год назад во многом перспективы дальнейшего роста единственный в России производитель ПАОМ связывал с экспортными направлениями, то сегодня компания решительно настроена занять лидирующие позиции на рынке РФ в сегменте синтетических моторных и индустриальных масел.

— Максимум наших усилий направлен на импортозамещение, и за последние несколько месяцев мы убедились, что спрос на синтетические масла премиального сегмента опережает предложение. Наша команда технологов, технических специалистов, маркетологов, специалистов коммерческого блока направила все силы на активное продвижение синтетических продуктов, особенно в условиях освободившейся ниши на рынке импортных масел. Иными словами, речь идет о реализации политики импортозамещения, о необходимости которого часто говорится на федеральном уровне, — озвучил приоритеты на обозримое будущее директор по коммерческим вопросам ООО «ТАИФ-СМ» Дмитрий Бугаёв.

Дмитрий Бугаёв: «Максимум усилий ТАИФ-СМ направлен на реализацию политики импортозамещения». Фото: Роман Хасаев

Кроме того, компания видит большие перспективы в области производства и реализации синтетических редукторных, компрессорных, а также турбинных масел, полностью созданных на основе полиальфаолефинов. В сегменте моторных масел как для легкового транспорта, так и для грузовых машин, особую гордость у разработчиков вызывают такие продукты, как TAIF VIVACE и TAIF ALLEGRO, TAIF TIRATA, TAIF INTRA LL. В их составе от 30 до 75% ПАО. Работа над расширением линейки синтетических продуктов для широкого спектра задач продолжается. И не менее активная работа ведется над наращением объемов производства в целом. Цель на ближайшие 3 года — довести производство синтетических масел до 30 тыс. тонн в год. Это потребует расширения мощностей по смешению масел и фасовке в различные виды тары. Впрочем, подчеркивает руководство компании, с такой командой профессионалов, что сложилась на производствах, любые задачи решаемы, а цели достижимы. Увеличение мощностей потребует набора новых сотрудников, и ставку здесь Завод синтетических масел делает на привлечение высококвалифицированных кадров из отрасли нефтепереработки.

Руководство предприятия отмечает, что для Нижнекамска профессия нефтехимика — традиционная и основная, что позволяет пригласить квалифицированный персонал. А прикладным нюансам профессии новичков готовы обучить непосредственно в процессе работы, а также в собственном центре подготовки, для которого в ходе недавней модернизации производств в целом были закуплены тренажеры от известного японского производителя, позволяющие моделировать в процессе обучения как работу цехов завода в нормальном режиме, так и внештатные ситуации, вплоть до предаварийных и аварийных. Кроме того, компания имеет договоренности о подготовке и переподготовке персонала в профильных образовательных учреждениях.





Арсений Фавстрицкий