Четыре компании из Татарстана удостоены высших наград конкурса «100 лучших товаров России»
В Торгово-промышленной палате РТ подвели итоги сразу двух конкурсов качества 2022 года: «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России»
Под звуки фанфар и бурные аплодисменты в столице Татарстана состоялось чествование дипломантов и лауреатов республиканского и федерального конкурсов качества товаров и услуг. О том, в чью честь звучали овации, — в материале «Реального времени».
Четверть века
Именно столько исполнилось в уходящем году Всероссийской программе «100 лучших товаров России». Республиканскому конкурсу «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» пока всего 19. Однако все это время число желающих достойно представить себя на региональном этапе, чтобы затем получить возможность блеснуть на федеральном уровне, постоянно растет.
В 2022-м на республиканский конкурс поступили заявки от 157 компаний и предприятий, в общей сложности представивших 334 наименования продукции и услуг. 130 наименований были удостоены звания лауреатов, 112 — дипломов первой степени. А самые лучшие — 143 вида продукции и услуг от 96 производителей, представили Татарстан на Всероссийском конкурсе.
Интересный и важный факт: всю четверть века, что проводится федеральный конкурс качества, Татарстан — его постоянный активный участник и лидер по числу как наград в целом, так и высшего достоинства. Не стал исключением и 2022 год.
«Республика готова достойно конкурировать»
— У нас лучшие люди в стране, у нас почти каждый день рождаются новые производства или новые продукты, и благодаря этому у нас республика созидает и готова достойно конкурировать и добиваться высоких результатов, в том числе и в сегодняшних санкционных условиях, — отметил в приветственном слове заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.
Ему была доверена честь вручить высшие награды федеральной программы «100 лучших товаров России». В юбилейный для федеральной программы качества год ими удостоены сразу четыре компании из Татарстана.
Группа компаний «КАМАЗ», входящая в двадцатку самых крупных производителей тяжелой грузовой техники мира, по итогам года удостоена звания и высшего приза «Гордость России», в том числе за представленный на конкурс электробус с улучшенными характеристиками.
Приз «Лидер качества» был вручен АО «ТАИФ-НК» — не только одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Татарстана, но и наиболее современному и инновационному в России и мире — единственному, введшему в эксплуатацию Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти и сумевшему добиться более чем 90%-ного извлечения высококачественных светлых нефтяных продуктов из каждой тонны сырья. Что особенно важно, учитывая то, что перерабатываемая комплексом нефть отличается повышенной сернистостью и наличием большого объема примесей.
— АО «ТАИФ-НК» постоянно работает над повышением эффективности производственных процессов, модернизируя технологическое оборудование, при этом шагая в ногу со временем, компания осваивает новые виды продукции, которые отвечают самым строгим современным нормативным требованиям по качеству. Это подтверждают многочисленные награды. Та, что мы получили сегодня, очень важна и ценна для нас, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок.
«ТАИФ-НК» на протяжении многих лет является активным участником как регионального, так и всероссийского этапов конкурсов качества. По итогам 2022-го высоких наград удостоены сразу пять видов продукции компании. Топливо дизельное ЕВРО зимнее и бензин марки АИ- 95-К5 признаны лауреатами, еще три продукта — нафта — бензин гидрокрекинга, битумное вяжущее марки PG70-34 и топливо для реактивных двигателей марки РТ — дипломантами.
Еще одной высшей награды конкурса — «Вкус качества», удостоено ООО «Торговый дом «Эмиз» — эксклюзивный поставщик инновационной продукции из натурального сырья. На федеральный конкурс компания представила «Концентрат пищевой из виноградного сырья ЭМИЗ «Таврический».
Наконец, отдельного приза «С заботой о детстве» удостоен Благотворительный фонд «АК БАРС Созидание». Фонд первым в России на базе одной из татарстанских школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями реализовал проект «Детская сыроварня».
— Мы уже 16 лет реализуем проекты, которые направлены на создание социальных лифтов. Мы надеемся (а таких проектов у нас очень много), что при каждом социальном учреждении будет открыта учебно-производственная лаборатория и на выходе наши дети станут профессионалами в разных сферах и будут востребованы, — подчеркнула в ответном слове директор фонда Альфия Валиева.
Аплодисменты не умолкали больше часа
Собравшиеся в зале не уставали встречать овациями каждого поднимающегося на сцену. А отмеченных в этот день было около сотни. Марат Ахметов вручил также заслуженные награды обладателям приза «Лидер качества Татарстана». В их числе Казанский государственный казенный пороховой завод, которому в будущем году исполнится 235 лет, АО «Нэфис Косметикс», Мясной дом «Карлинский», Городская клиническая больница №7 и производственно-коммерческая фирма «Презент», что сумела возродить уникальное производство керамики по древней булгарской технологии.
В номинации «Продукция производственно-технического назначения» среди дипломантов особо хочется отметить новичка конкурса — впервые принявшего в нем участие, но чья продукция сразу попала в число призеров. Речь о единственном в России производителе полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) — компании ООО «ТАИФ-СМ», реализующей свою продукцию под брендом Taif Lubricants. Как оказалось, диплом республиканского конкурса для компании в этом году не единственный.
— У нас уже несколько сотен наименований продукции в нашем продуктовом портфеле на сегодня. На запуске у нас было около 40 продуктов, спустя 3 года их уже 330. Вышли на награду мы с нашими тремя продуктами: первое — масло моторное для легковых двигателей с официальным допуском Daimler, успели его получить еще до санкций. Масло называется TAIF Vivace. Также мы выиграли конкурс со своим маслом для тяжелой коммерческой техники — это масло TAIF Intra — тоже в своем классе одно из лучших масел. Оба разработаны нашими специалистами. Оба продукта отмечены и на уровне республики, и на уровне России. Здесь мы дипломанты, а на всероссийском уровне — лауреаты конкурса. Кроме того, на федеральном уровне мы лауреаты с нашим базовым маслом ПАОМ, которое является уникальным, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.
Поделился он планами и на участие в конкурсах уже 2023 года. В этом году не успели заявиться с еще одной новинкой, уже прошедшей испытание на гиперкомпрессоре одного из ведущих нефтехимических производств страны. TAIF Coda — флагманское компрессорное масло на основе полиалкиленгликолей (ПАГ), и в будущем году оно имеет все шансы быть замеченным в рамках конкурса. В целом молодая компания планирует подать не менее пяти заявок на конкурсы республиканского и федерального уровней и всерьез рассчитывает на победу.
И именно этого — новых продуктов, новых идей, новых производств и новых побед — пожелали всем участникам церемонии и ее ведущие, и приглашенные официальные гости.
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