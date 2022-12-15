Четыре компании из Татарстана удостоены высших наград конкурса «100 лучших товаров России»

В Торгово-промышленной палате РТ подвели итоги сразу двух конкурсов качества 2022 года: «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России»

Фото: Максим Платонов

Под звуки фанфар и бурные аплодисменты в столице Татарстана состоялось чествование дипломантов и лауреатов республиканского и федерального конкурсов качества товаров и услуг. О том, в чью честь звучали овации, — в материале «Реального времени».

Четверть века

Именно столько исполнилось в уходящем году Всероссийской программе «100 лучших товаров России». Республиканскому конкурсу «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» пока всего 19. Однако все это время число желающих достойно представить себя на региональном этапе, чтобы затем получить возможность блеснуть на федеральном уровне, постоянно растет.

Всю четверть века, что проводится федеральный конкурс качества, Татарстан — его постоянный активный участник и лидер по числу наград. Фото: Максим Платонов

В 2022-м на республиканский конкурс поступили заявки от 157 компаний и предприятий, в общей сложности представивших 334 наименования продукции и услуг. 130 наименований были удостоены звания лауреатов, 112 — дипломов первой степени. А самые лучшие — 143 вида продукции и услуг от 96 производителей, представили Татарстан на Всероссийском конкурсе.

Интересный и важный факт: всю четверть века, что проводится федеральный конкурс качества, Татарстан — его постоянный активный участник и лидер по числу как наград в целом, так и высшего достоинства. Не стал исключением и 2022 год.

«Республика готова достойно конкурировать»

— У нас лучшие люди в стране, у нас почти каждый день рождаются новые производства или новые продукты, и благодаря этому у нас республика созидает и готова достойно конкурировать и добиваться высоких результатов, в том числе и в сегодняшних санкционных условиях, — отметил в приветственном слове заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Ему была доверена честь вручить высшие награды федеральной программы «100 лучших товаров России». В юбилейный для федеральной программы качества год ими удостоены сразу четыре компании из Татарстана.

Приз «Гордость России», в том числе за представленный на конкурс электробус с улучшенными характеристиками, достался Группе «КАМАЗ». Фото: Максим Платонов

Группа компаний «КАМАЗ», входящая в двадцатку самых крупных производителей тяжелой грузовой техники мира, по итогам года удостоена звания и высшего приза «Гордость России», в том числе за представленный на конкурс электробус с улучшенными характеристиками.

Приз «Лидер качества» был вручен АО «ТАИФ-НК» — не только одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Татарстана, но и наиболее современному и инновационному в России и мире — единственному, введшему в эксплуатацию Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти и сумевшему добиться более чем 90%-ного извлечения высококачественных светлых нефтяных продуктов из каждой тонны сырья. Что особенно важно, учитывая то, что перерабатываемая комплексом нефть отличается повышенной сернистостью и наличием большого объема примесей.

АО «ТАИФ-НК» представило на федеральный конкурс пять наименований своей продукции. Фото: Максим Платонов

— АО «ТАИФ-НК» постоянно работает над повышением эффективности производственных процессов, модернизируя технологическое оборудование, при этом шагая в ногу со временем, компания осваивает новые виды продукции, которые отвечают самым строгим современным нормативным требованиям по качеству. Это подтверждают многочисленные награды. Та, что мы получили сегодня, очень важна и ценна для нас, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» по общим вопросам Владимир Гатунок.

«ТАИФ-НК» на протяжении многих лет является активным участником как регионального, так и всероссийского этапов конкурсов качества. По итогам 2022-го высоких наград удостоены сразу пять видов продукции компании. Топливо дизельное ЕВРО зимнее и бензин марки АИ- 95-К5 признаны лауреатами, еще три продукта — нафта — бензин гидрокрекинга, битумное вяжущее марки PG70-34 и топливо для реактивных двигателей марки РТ — дипломантами.

Награды «Вкус качества» удостоено ООО «Торговый дом «Эмиз». Фото: Максим Платонов

Еще одной высшей награды конкурса — «Вкус качества», удостоено ООО «Торговый дом «Эмиз» — эксклюзивный поставщик инновационной продукции из натурального сырья. На федеральный конкурс компания представила «Концентрат пищевой из виноградного сырья ЭМИЗ «Таврический».

Наконец, отдельного приза «С заботой о детстве» удостоен Благотворительный фонд «АК БАРС Созидание». Фонд первым в России на базе одной из татарстанских школ-интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями реализовал проект «Детская сыроварня».

Альфия Валиева выразила надежду, что при каждом социальном учреждении будет открыта учебно-производственная лаборатория. Фото: Максим Платонов

— Мы уже 16 лет реализуем проекты, которые направлены на создание социальных лифтов. Мы надеемся (а таких проектов у нас очень много), что при каждом социальном учреждении будет открыта учебно-производственная лаборатория и на выходе наши дети станут профессионалами в разных сферах и будут востребованы, — подчеркнула в ответном слове директор фонда Альфия Валиева.

Аплодисменты не умолкали больше часа

Собравшиеся в зале не уставали встречать овациями каждого поднимающегося на сцену. А отмеченных в этот день было около сотни. Марат Ахметов вручил также заслуженные награды обладателям приза «Лидер качества Татарстана». В их числе Казанский государственный казенный пороховой завод, которому в будущем году исполнится 235 лет, АО «Нэфис Косметикс», Мясной дом «Карлинский», Городская клиническая больница №7 и производственно-коммерческая фирма «Презент», что сумела возродить уникальное производство керамики по древней булгарской технологии.

Каждого выходящего на сцену для награждения зал встречал овациями. Фото: Максим Платонов

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» среди дипломантов особо хочется отметить новичка конкурса — впервые принявшего в нем участие, но чья продукция сразу попала в число призеров. Речь о единственном в России производителе полиальфаолефиновых масел (ПАОМ) — компании ООО «ТАИФ-СМ», реализующей свою продукцию под брендом Taif Lubricants. Как оказалось, диплом республиканского конкурса для компании в этом году не единственный.

Для ООО «ТАИФ-СМ», реализующего свою продукцию под брендом Taif Lubricants, дебютное участие в конкурсах стало очень удачным. Фото: Максим Платонов

— У нас уже несколько сотен наименований продукции в нашем продуктовом портфеле на сегодня. На запуске у нас было около 40 продуктов, спустя 3 года их уже 330. Вышли на награду мы с нашими тремя продуктами: первое — масло моторное для легковых двигателей с официальным допуском Daimler, успели его получить еще до санкций. Масло называется TAIF Vivace. Также мы выиграли конкурс со своим маслом для тяжелой коммерческой техники — это масло TAIF Intra — тоже в своем классе одно из лучших масел. Оба разработаны нашими специалистами. Оба продукта отмечены и на уровне республики, и на уровне России. Здесь мы дипломанты, а на всероссийском уровне — лауреаты конкурса. Кроме того, на федеральном уровне мы лауреаты с нашим базовым маслом ПАОМ, которое является уникальным, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.

Участникам церемонии пожелали новых достижений и новых побед. Фото: Максим Платонов

Поделился он планами и на участие в конкурсах уже 2023 года. В этом году не успели заявиться с еще одной новинкой, уже прошедшей испытание на гиперкомпрессоре одного из ведущих нефтехимических производств страны. TAIF Coda — флагманское компрессорное масло на основе полиалкиленгликолей (ПАГ), и в будущем году оно имеет все шансы быть замеченным в рамках конкурса. В целом молодая компания планирует подать не менее пяти заявок на конкурсы республиканского и федерального уровней и всерьез рассчитывает на победу.

И именно этого — новых продуктов, новых идей, новых производств и новых побед — пожелали всем участникам церемонии и ее ведущие, и приглашенные официальные гости.