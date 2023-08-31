«ТАИФ-СМ» презентовал свою продукцию на выставке TatOilExpo-2023

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие «Татарстанского нефтегазохимического форума». В рамках форума в течение трех дней будет работать отраслевая выставка TatOilExpo-2023. Свои новейшие разработки представят производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие, химические предприятия.



Раис РТ Рустам Минниханов, осматривая выставку в сопровождении делегации из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья — Китая, Камеруна, Бахрейна, обратил особое внимание на стенд одного из лидеров российского рынка смазочных материалов — нижнекамского завода синтетических масел ООО «ТАИФ-СМ». Предприятие выпускает порядка 700 наименований масел и смазок во всех сегментах и для любых условий эксплуатации.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Рустам Минниханов осмотрел упаковку смазочных материалов и масел, поинтересовался качественными характеристиками представленной продукции. Генеральный директор «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов отметил, что менее чем за 4 года смазочные материалы TAIF Lubricants подтвердили высокий уровень качества, успев получить официальные одобрения таких крупнейших мировых автопроизводителей, как Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Daimler, VAG и MAN. Масла TAIF Lubricants для двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники лицензированы Американским институтом нефти (API — American Petroleum Institute).

— До этого дня мы презентовали свою продукцию только на уровне наших дистрибьюторов. Впервые выступили перед раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. На этом стенде представлена не вся линейка продукции, а лишь то, что поместилось. Мы поставили новинки с вязкостью 0, более совершенные, интересные продукты, которые сделаны на основе газа, полиалефина. Раис посмотрел внешний вид упаковки, задал вопрос, как давно мы производим масла. Я доложил, что уже выпустили более 10 тысяч тонн продукции за три года. Мы также презентовали нашу упаковочную бочку, показали контрактное производство. Его это удивило. Пожелал удачу, пожал руку, — рассказал Алексей Осипов корреспонденту «Реального времени».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По его словам, помимо моторных масел, компания производит обширную палитру масел для индустриальных (нефтехимическая, машиностроительная, металлообрабатывающая и др.) мощностей Российской Федерации. И здесь также имеются официальные одобрения от ведущих глобальных производителей специального оборудования, в частности Siemens.



— Наш полиалефин уже в учебниках как базовое сырье для производителей. Раис РТ сделал акцент на китайском рынке и китайском автопроме, который заходит в Россию. Мы готовы на территории республики помочь поучаствовать в контрактном производстве десятков брендов китайских производителей, — добавил Алексей Осипов.



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