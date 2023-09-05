В селе Айбаш готовятся к противоаварийным работам в мечети начала XX века

Мечеть вернется к своему историческому облику, а территорию вокруг нее превратят в благоустроенное пространство

В селе Айбаш Высокогорского района Татарстана готовятся к работам по сохранению объекта культурного значения — мечети начала XX века. В ноябре прошлого года со старинного храма сильным ветром сорвало минарет. Как рассказывали сами местные жители, если бы не это происшествие, то реставрации пришлось бы ждать еще очень долго. На сегодняшний день специалисты провели полное обследование здания, выявив все его дефекты и повреждения, а также разработав проектную документацию по реставрации, которая получила положительное заключение экспертов. Подробнее о том, как изменится знаковое культовое сооружение, — в материале «Реального времени».

Физический износ мечети — 58%

Проект реставрации мечети на прошлой неделе прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Специалисты установили, что ранее культовое сооружение уже частично ремонтировали в 1980, 1993, 1998 годах. В ходе тех ремонтов, как рассказали экспертам местные жители, меняли жестяное покрытие шатра и кровли, а также проводили работы по устранению крена минарета. Несмотря на это башня не выдержала натиска непогоды — минувшей осенью ее сорвало ветром. Однако и без этого повреждения у старинного храма выявили ряд других дефектов:

фундамент мечети выполнен из крупно- и мелкоформатных плоских бутовых камней, которые в некоторых местах уже выпали из общей кладки. Кроме того, фундамент под наружными и внутренними стенами находится во влажном состоянии (у него полностью отсутствует гидроизоляция), а вдоль него обнаружены навалы грунта;

бревенчатые элементы стен деструктированы, имеются следы разрушения в узлах сопряжения конструкций. Также были обнаружены многочисленные участки образования плесени и гнили с глубоким проникновением в структуру древесины. Вместе с этим были выявлены и участки, где дерево разрушено до образования трухи от воздействия жуков и личинок насекомых;

перекрытия местами прогнулись и так же, как и стены, имеют биоповреждения, вызванные сыростью и отсутствием защиты от осадков;

крыша здания обрушена, а в стойках и балках, на которых она держится, выявлены многочисленные деструктивные изменения. Также на конструкциях обнаружена плесень.

В целом состояние этих конструкций (за исключением минарета и стропильной системы) оценили как ограниченно-работоспособное. В остальной части мечеть признана аварийной. Таким образом, на сегодня физический износ здания составляет 58%.

При этом на объекте уже провели первоочередные противоаварийные работы, включающие в себя переборку сруба и кровли, а также демонтаж обшивки стен, цоколя и других конструкций.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

Мечеть обретет свой исторический облик

В ходе реставрации мечети хотят вернуть исторически достоверный облик и обеспечить необходимыми на сегодня функциями в соответствии с современными нормативными требованиями. Поэтому планируется демонтировать более поздние пристрои и перегородки, благоустроить территорию вокруг здания и сделать его более доступным для маломобильных групп местного населения. При этом в мечети сохранится планировка, разделяющая потоки прихожан по гендерной принадлежности, что отражается в симметричной организации входов.

В проектной документации архитекторы отразили следующие этапы и направления работ:

демонтаж кирпичного пристроя котельной с последующей ее установкой на территории мечети;

переустройство позднего тамбура фасада и открытого крыльца с приближением к облику входа, зафиксированного на исторических фото;

строительство закрытого крыльца с восьмистекольными окнами, не искажающими визуальное и эстетическое восприятие фасадов;

раскрытие исторических дверных проемов и переустройство поздних;

демонтаж каркасной перегородки будки киномеханика в вестибюле (во времена Советского Союза в здании мечети был клуб);

устройство стропильной системы кровли, замена ее покрытия и утепление. Вместе с этим и установка водосточной системы в целях предотвращения намокания стен и продления жизни памятника;

воссоздание деревянной конструкции шатрового завершения в соответствии с исторической;

восстановление горизонтальной обшивки стен из деревянных планок с сохранением существующей композиции и профиля;

реставрация и локальная замена оконных наличников и колод;

замена напольного покрытия и потолков в молельных залах;

обновление внутренних наличников, подоконников, полочек, арки михраба, торцов перегородок в вестибюле и лестницы на чердак;

полная замена инженерных сетей газо-, электро- и водоснабжения. Также в здании установят пожарную и охранную сигнализации.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

Что касается цветового решения, то фасады здания покрасят в соответствии с общей художественной композицией. Поскольку здание никогда не закрывалось, на объекте присутствует огромное количество красочных наслоений. В данный момент стены окрашены в желтый, светло-зеленый и белый цвет. Предлагается сохранить эти цвета, внеся акценты, характерные для полихромной сельской татарской архитектуры.

Благоустройство участка, на котором находится мечеть, будет распространяться на все имеющиеся 865 «квадратов». Вокруг постройки проложат дорожки, выложат газоны и высадят кустарники с деревьями. Также с территории уберут трубы инженерных сетей, установив новые, но уже под землей.

Таким образом, мечети будет возвращен ее исторический облик. Подчеркивать его будут отреставрированные и воссозданные архитектурные элементы, в том числе деревянные наличники и кованные перила. Для соблюдения точности в проведении работ специалисты будут использовать старинные фотографии разных эпох.

Завершить работы по реставрации здания планируется в 2024 году

Мечеть в деревне Айбаш Высокогорского района прославилась на всю республику в ноябре прошлого года, когда ее минарет рухнул во время урагана. Как признался имам мечети Дамир хазрат Хабибуллин, если бы не этот злосчастный случай, на реставрацию в ближайшее время, скорее всего, рассчитывать не пришлось бы.



— Если бы в прошлом году минарет мечети не упал от сильного ветра, может, наша мечеть до сих пор оставалась бы в таком состоянии. Как нам объясняли, в республике очень много подобных объектов, и в первую очередь восстанавливают самые критичные случаи или те мечети, в которые ходит больше людей, например, в городах. А у нас до того случая с ураганным ветром мечеть еще была в рабочем состоянии. Нам говорили, что мы стоим в очереди на реставрацию, но не в первых рядах. А теперь — это превратилось в первую необходимость, — рассказывал хазрат в мае этого года.

Имам подтвердил, что восстановить мечеть пытались и раньше. «К сожалению, не удалось решить вопрос с финансами», — сетовал он.



В 2017 году начался сбор средств на реставрацию мечети, требовалось собрать около 5 млн рублей. В планах было заказать госэкспертизу проекта, укрепить фундамент храма, заменить наружные панели, демонтировать старый и построить новый минарет. Но при дальнейших расчетах оказалось, что только на ремонт первого этажа дополнительно потребуется около 16 миллионов. Исследованием объекта занималась эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры России и член Общественной палаты Татарстана Фарида Забирова, ушедшая из жизни в июне 2021 года, ее родственники служили имамами в этом селе.

Во время нынешней реставрации восстанавливать мечеть будут исключительно за счет благотворительных средств, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ Татарстана. Сбор пожертвований на восстановление мечети осуществляется в рамках проекта «Сохраняем ВМЕСТЕ» на расчетный счет религиозной организации «Местная Мусульманская религиозная организация — Мухтасибат Высокогорского района Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман РТ». Завершить работы планируется в 2024 году.



Полумесяц на «яблоке»

Мечеть в селе Айбаш — объект культурного наследия регионального значения. Она была возведена в начале XX века на месте прежней, построенной в 1864 году, которая со временем обветшала. Мусульманский храм возвели из сосновых бревен и обшили досками. Восьмигранный минарет состоял из трех ярусов, которые венчал полумесяц на «яблоке». Культовое сооружение причисляют к типичным образцам татарской сельской культовой архитектуры начала прошлого столетия.

По другой версии, именно эту мечеть построили в 1855 или 1858 годах. В «Ведомостях магометанских приходов Казанской губернии за 1909 год» упоминается вторая дата. В 1910—1917 годы здание обшили досками.

Одним из первых имамов, давшим начало целой династии, стал местный житель Забир Исхаков, избранный в 1831 году, ученик ахуна (судьи) Фаткуллы бин Сафара бин Хусаина аль-Казаклари из деревни Казаклар Царевококшайского уезда. Позже к нему присоединился сын Мифтахутдин, который после смерти отца стал главой прихода, а вторым имамом был назначен его младший брат Абдулгаллям, позже переехавший в Урнашбаш, так что вторым муллой стал Абдрахман Забиров, также потом уехавший — уже в Чирши. Кроме того, в Айбаше в эпоху революции работал племянник Мифтахутдина — Абдулкаюм, шакирд Апанаевского медресе. В местном же медресе учились 45 мальчиков и 48 девочек.



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