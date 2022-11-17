Мечеть в селе Айбаш начнут реставрировать

После того, как у нее рухнул минарет

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Упавший минарет мечети в деревне Айбаш Высокогорского района, где имамами служили предки Фариды Забировой, будут восстанавливать в течение двух лет. Таковы предварительные итоги истории, начавшейся в 2017 году, когда местные жители начали собирать на реставрацию самостоятельно, а взявшийся за проект директор Центра реставрации деревянного зодчества в Кириллове Александр Попов занялся другими объектами в Татарстане.

Мечеть начали консервировать



Минарет рухнул 13 ноября из-за порывов ветра. На этой неделе в мечети прошло совещание Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

— Мы законсервируем от осадков минаретную часть, сделаем повторные исследования, — рассказал журналистам председатель комитета Иван Гущин. — Необходимо будет вскрывать обшивку, потому что мы видим много аварийных деревянных венцов, которые нуждаются в замене. Через 2 недели будет полное понимание масштаба работ и дорожная карта. Из того, что я увидел сегодня, — крыша и кровля полностью под замену, а весь минарет придется собрать заново. С учетом масштаба мечети за год мы ее точно не успеем отреставрировать. Я думаю, уйдет до двух лет.

Мечеть построили, по разным данным, в 1855 или 1858 году (к примеру, в «Ведомостях магометанских приходов Казанской губернии за 1909 г.» упоминается вторая дата). В 1910—1917 годы ее обшили досками.

Одним из первых имамов, давшим начало целой династии, стал местный житель Забир Исхаков, избранный в 1831 году, ученик ахуна (судьи) Фаткуллы бин Сафара бин Хусаина аль-Казаклари из деревни Казаклар Царевококшайского уезда. Позже к нему присоединился сын Мифтахутдин, который после смерти отца стал главой прихода, а вторым имамом был назначен его младший брат Абдулгаллям, позже переехавший в Урнашбаш, так что вторым муллой стал Абдрахман Забиров, также потом уехавший — уже в Чирши. Кроме того, в Айбаше в эпоху революции работал племянник Мифтахутдина — Абдулкаюм, шакирд Апанаевского медресе. В местном же медресе учились 45 мальчиков и 48 девочек.

На этом фото видно, как прогнулись балки под минаретом.

Пришел и ушел Попов



В 2017 году начался сбор на новую реставрацию мечети, как тогда было посчитано, требовалось 5 миллионов рублей на госэкспертизу. Также предполагалось укрепление фундамента, замена наружных панелей и демонтаж и восстановления минаретной части мечети. Только на ремонт первого этажа дополнительно требовалось около 16 миллионов. При этом просто так, своими силами, работать на объекте было нельзя, он является памятником архитектуры.

Тогда появилась группа «ВКонтакте», но информация в ней почти сразу перестала обновляться.

В том же году в имам-хатыйб прихода села Айбаш Фирдинант Фахриев и директор Центра реставрации деревянного зодчества в Кириллове Александр Попов подписали договор о реставрации. К тому времени Попов ни разу не работал с мечетями. Исследованием объекта занималась эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства культуры России и член Общественной палаты РТ Фарида Забирова, ушедшая из жизни в июне прошлого года. Как можно догадаться, ее родственники и были имамами в этом селе.

Выяснилось, что мечеть частично ремонтировали в 1980, 1993, 1998 годах (в последний раз оцинковали крышу). Минарет наклонился, как оказалось, потому, что в советское время, когда здесь, с 1937-го по 1993 год размещался клуб, была выпилена одна из несущих стен. Тогда же у здания появились пристрой и теплый пол.

Как Айбаш выпал из списка на финансирование



Как вспоминает помощник президента РТ Олеся Балтусова, тогда для нескольких проектов должны были получить средства на реставрацию. Это мечеть в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района, усадьба Валиуллы Бакирова в Большом Менгере Атнинского района, церковь Михаила Архангела в Архангельских Клярях Камско-Устьинского района — и мечеть в Айбаше. Но деньги в итоге выделили не на все.

Занялся ими Попов. В 2020-м реставратор написал заявление в МВД о неправомерном вывозе из его реставрационного центра Михаило-Архангельской церкви — татарстанского памятника, который находился у него на восстановлении с начала 2019 года. Специалисты комитета ОКН и епархии, по словам мастера, отказались подписывать ему акт выполненных работ и проходить процедуру авторского технического контроля, потому он не поставил свою подпись под актом приема-передачи церкви. Из-за этого Попов считает вывоз объекта незаконным. Однако глава комитета Иван Гущин настаивал: договор с Поповым по церкви уже был расторгнут заказчиком, то есть РПЦ. Следовательно, вывоз объекта сотрудниками комитета ОКН абсолютно правомерен. Переподписания просроченного договора на реставрацию мечети села Большая Елга не было. Вскоре ДУМ РТ направило письмо о намерении расторгнуть договор о реставрации мечети. Ее вернули (в разобранном, конечно, виде) в том же году. К слову, команда Попов оценивала восстановление в 49 миллионов рублей.

В итоге в Большой Елге мечеть открыли 29 октября 2021 года при участии президента Татарстана Рустама Минниханова. Остальные проекты находятся в разной степени внимания.

Документ о назначении Мифтахутдина Забирова ахуном

Состояние памятника истории в Айбаше все это время оставалось вне поля зрения СМИ. Сейчас начался процесс консервации мечети, в частности закроют минаретную часть, чтобы туда не попал снег. Местный хазрат Дамир Хабибуллин пока что готов проводить молитвы у себя в доме (на пятничный намаз собирается до 15 человек). Летом предполагается установить на территории утепленный вагончик или шатер.

Что касается упомянутой усадьба Валиуллы Бакирова в Большом Менгере, то его правое крыло разрушено, объект, расположенный на окраине села, не законсервирован.