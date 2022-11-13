Новости происшествий

16:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Высокогорском районе Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет

15:26, 13.11.2022 2
В Высокогорском районе Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в деревне Айбаш Высокогорского района Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что никто не пострадал и силы МЧС не привлекались. Местные власти также сообщили о гнивших конструкциях.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, сегодня в Татарстане сильный западный ветер порывами 17—22 м/с, а в отдельных районах — до 25 м/с.

В апреле этого года в Нижнекамске сильный ветер снес рекламные щиты и повредил обшивку крыши возле городской бани на улице Гагарина.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:37
    Это знак свыше...
    Ответить
  • Анонимно 15:39
    Ненадежный был совсем, похоже. Ветра и посильнее у нас могут быть
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также