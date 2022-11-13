В Высокогорском районе Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в деревне Айбаш Высокогорского района Татарстана с местной мечети из-за ветра упал минарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что никто не пострадал и силы МЧС не привлекались. Местные власти также сообщили о гнивших конструкциях.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, сегодня в Татарстане сильный западный ветер порывами 17—22 м/с, а в отдельных районах — до 25 м/с.

В апреле этого года в Нижнекамске сильный ветер снес рекламные щиты и повредил обшивку крыши возле городской бани на улице Гагарина.

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Максим Кокунин