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Комитет земельных и имущественных отношений ИКМО г.Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Комитет земельных и имущественных отношений, согласно положению, утвержденному Казанской городской Думой от 29.12.2010 №20-3, в рамках своей компетенции осуществляет:

  • полномочия по владению, пользованию, распоряжению и управлению муниципальным имуществом г.Казани (за исключением полномочий по управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом) и земельными участками;
  • приватизацию муниципального имущества (за исключением муниципального жилищного фонда);
  • контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества, а также муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель г. Казани.

Руководитель — Галяутдинов Ренат Габдулхамитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул.Груздева,5, ул.Баумана,52/7
  • Телефон: (843) 221-01-03
  • Email: kzio.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://kzio.kzn.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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