Комитет земельных и имущественных отношений ИКМО г.Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Комитет земельных и имущественных отношений, согласно положению, утвержденному Казанской городской Думой от 29.12.2010 №20-3, в рамках своей компетенции осуществляет:
- полномочия по владению, пользованию, распоряжению и управлению муниципальным имуществом г.Казани (за исключением полномочий по управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом) и земельными участками;
- приватизацию муниципального имущества (за исключением муниципального жилищного фонда);
- контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества, а также муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель г. Казани.
Руководитель — Галяутдинов Ренат Габдулхамитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул.Груздева,5, ул.Баумана,52/7
- Телефон: (843) 221-01-03
- Email: kzio.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://kzio.kzn.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020