Подросток из Татарстана победил в соревнованиях по дронам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

14-летний казанец Булат Нургалиев стал победителем в соревнованиях по дронам на «Архипелаге 2023», организованном Фондом НТИ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Нургалиев является самым молодым оператором дронов в стране. Он забрал 9 кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. Татарстанец пролетел трассу быстрее остальных и сбил три импровизированных самолета.

Своими руками подросток собрал более 20 БПЛА.

Напомним, Минобрнауки России сообщило, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах. В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

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Елизавета Пуншева