Большинство казанцев поддерживают идею пересадить чиновников на отечественные автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство казанцев — 74% — поддерживают инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить чиновников всех уровней на отечественные автомобили. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

— При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью, до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей, — комментируют свое мнение жители города.

При этом 18% горожан идею не одобряют: «Очередная «маниловщина»»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, еще Немцов с Ельциным пересаживали».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что реже всего негативно к идее относятся граждане до 34 лет — 66% против 34%. Владельцы иномарок выступали за инициативу чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (79 и 68% соответственно).



Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой пересадить чиновников всех уровней на российские машины 11 июля. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средства на поддержку Украины.

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Елизавета Пуншева