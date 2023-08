День в истории: Никсон ушел, аэростат взлетел

Чем примечательна дата 8 августа?

Сегодня, 8 августа, отмечают международные дни кошек, альпинизма и офтальмологии. 8 августа Сталин стал Верховным главнокомандующим, в метро на Пушкинской площади произошел теракт, в США запатентовали холодильник и ушел в отставку Никсон. Родились: депутат Госсовета РТ Айрат Зарипов, певица Зуля Камалова, историк архитектуры Нияз Халитов. Умерли: один из основателей культурологии Якоб Буркхардт, кинорежиссер Яков Протазанов, музыкант Эдди Рознер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кончаются валенки

8 августа 1962 года в Казани родился Айрат Зарипов. После Казанского пединститута начал работу преподавателем в СПТУ-2. Тогда же стал секретарем комитета ВЛКСМ КПТУ управления общественного питания при Совете Министров ТАССР, далее стал секретарем комитета ВЛКСМ Казанского трамвайно-троллейбусного управления. В 1995-м окончил Казанский финансово-экономический институт, работая в управления по связям с общественными организациями и СМИ в администрации Казани. Также был руководителем пресс-службы Президента РТ, управления Роскомнадзора, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

realnoevremya.ru

8 августа 1969 года в Сарапуле родилась Зульфия Камалова. Училась в Пермском университете на факультете иностранных языков, по студенческому обмену уехала в Калифорнию, после отправилась в Австралию. В 1997 году записала первый альбом. В 2003-м впервые приехала с концертом в Татарстан. Создала группу Zulya and The Children of the Underground. В 2022-м стала директором The Boite — мультикультурной организации, занимающейся поддержкой музыкантов.

8 августа 2017 года умер доктор архитектуры Нияз Халитов, автор подробных исследований исламского, тюркского и татарского зодчества. Халитов сотрудничал с «Реальным временем», публикуя историю казанских мечетей, башни Сююмбике и рассказывая о проблемах Старо-Татарской слободы.

8 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, что «ТатВойлок», которому в том году исполнилось через год прекратит выпуск валенок, поскольку профильное производство грозит предприятию разорением, по словам владельца бизнеса. Алимас Валеев рассказал о причинах, по которым производство пользующейся спросом обуви стало в Татарстане убыточным, кадровом голоде, проблемах из-за оттока трудовых мигрантов для всех татарстанских предпринимателей и мерах, способных спасти отечественный бизнес.



Илья Репин/realnoevremya.ru

Молотов объявил

8 августа 1945 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов принял японского посла Наотакэ Сато, заявив, что СССР будет считать себя в состоянии войны со страной восходящего солнца. 2 сентября состоялось подписание Акта о капитуляции Японии, при этом некоторые японские гарнизоны на Курилах продолжали сопротивление до 5 сентября.

8 августа 1948 года в Москве родилась Светлана Савицкая. Училась в Московском авиационном институте и Калужском авиационном летно-техническом училище, выиграла первенство мира по пилотажному спорту на поршневых самолётах в Великобритании. Работала летчиком-инструктором и летчиком-испытателем. В 1980-м стала частью отряда космонавтов. Летала на кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и «Союз Т-12», на орбитальной станции «Салют-7» первой из женщин совершила выход в открытый космос.

Аэростат взлетел

8 августа 1929 года на базе в Лейкхерсте недалеко от Нью-Йорка начался первый в истории воздухоплавания кругосветный перелет на дирижабле. «Граф Цеппелин» 237 метров в длину и до 30,5 м в диаметре под руководством Хуго Эккенера преодолел более 33 тысяч км, совершив за 21 день три промежуточные посадки. Пять моторов мощностью по 530 л. с. функционировали на специально разработанном газе. Годом ранее Германия получила право строить дирижабли на своей территории. Но полет начался на родине спонсора, ведущего газетный издателя США Уильяма Рэндольфа Херста.

8 августа 1972 года Ричард Никсон объявил по телевизору, что уходит с поста президента США. Таким был итог Уотергейтского скандала, когда выяснилось, что комитет по переизбранию президента, занимавшися сбором средств на избирательную кампанию Никсона, установил подслушивающую аппаратуру в штабе его соперника, кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна, в вашингтонском комплексе «Уотергейт».