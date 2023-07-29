Атаки беспилотников, «Барби» и магнитные бури: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стали очередные атаки беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Рабочая неделя с 24 по 28 июля началась с такого происшествия и закончилась на нем же — два дрона попали в нежилые здания, а еще один был сбит вне городской территории. Одновременно с этими ЧП жителей республики сильно волновала нашумевшая голливудская новинка — фильм «Барби». Кинокартина вышла в мировой прокат 21 июля, однако, как уверяют эксперты, в России сможет появиться не раньше осени. Еще одной интересующей темой стали внезапные магнитные бури, которые в этом месяце оказались наиболее активными и сильными. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Вместе с международными событиями в топе оказались сакура и погода

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

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Первая атака беспилотников на Москву была зафиксирована ранним утром в понедельник. Минобороны России заявило, что два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева. Пострадавших не было. После этого происшествия зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинские войска «все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем».

Одновременно с этим Вооруженными силами была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками и по территории Крыма. Как сообщили в МИД, российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на эти два ЧП. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дополнительных поручений президента России Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников не требуется, а силовые структуры страны находятся в готовности.

Уже в конце недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинский беспилотник снова попытался атаковать Москву, он был сбит силами Минобороны. По предварительным данным, БПЛА был сбит в поселке Птичное Троицкого округа.

Напомним, до этого украинские беспилотники были сбиты 4 июля в Новой Москве и Московской области. 30 мая БПЛА ВСУ попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова. Также Украина пыталась нанести удар двумя аппаратами по московскому Кремлю в ночь с 2 на 3 мая.

Что касается фильма «Барби», то в России эту кинокартину, скорее всего, покажут лишь в онлайн-версии. Зарубежные кинокомпании смогли вычислить схему поставок пиратских копий для больших экранов, а также их продавцов. Это привело к тому, что теперь отечественные кинотеатры не могут найти предложений о продаже копий голливудских картин. Тоже самое касается и «Барби», и «Оппенгеймера». При этом напомним, что в прошлые выходные первый фильм собрал в США $155 миллионов. По данным Bloomberg, фильм «Барби» оказался самым кассовым в 2023 году, обогнав «Братья Супер Марио в кино», который за выходные (еще в апреле, — прим. ред.) заработал $146,4 миллиона.

Магнитные бури в свою очередь также оказались наиболее активны во второй половине июля. Одно из космических возмущений произошло в четверг, 27 июля. Однако оно было не таким сильным и достигало лишь четырех баллов, но и при такой мощности люди с метеозависимостью могли испытывать дискомфорт.

Нижнекамцев не волновали беспилотники, поскольку они искали где посмотреть «Барби»

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

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Первые два места топа — атака беспилотников и «Барби» — вызвали наибольший интерес у жителей столицы Татарстана. В остальных городах число запросов по этим двум громким новостям находилось примерно на одинаковом уровне. Исключением в ЧП с БПЛА стал Нижнекамск, в котором граждан это происшествие практически не интересовало. При этом в случае с голливудским фильмом нижнекамцы обошли жителей нефтяной столицы республики.

Интересно и то, что магнитные бури меньше всего волновали казанцев. Больше всех ими интересовались граждане из Набережных Челнов. Нижнекамцам и альметьевцам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы догнать жителей автограда.

Цветущая сакура хоть и интересовала татарстанцев, но не произвела особого эффекта на все четыре крупных города. Этого же нельзя сказать о карте осадков — погодные условия сменялись каждый день, то жарой, то ливнями. Больше всего погодой на день интересовались жители Казани.

Первое и второе место досталось песням

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



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Что касается видеохостинга YouTube, то на нем первое место по количеству запросов досталось клипу на песню Seven. Это дебютный сольный сингл южнокорейского певца Чонгука из BTS при участии американского рэпера Латто. Песня дебютировала на вершине Billboard Hot 100 в США и Global 200. Также Seven оказалась под номером три в британском чарте синглов, установив новый рекорд как самый высокий дебютный сингл корейского сольного коллектива в истории. На втором месте также оказалась музыкальная композиция, вышедшая не так давно — песня хип-хоп-исполнителей Heronwater & BUSHIDO ZHO «Дай мне посмотреть». Замыкает тройку лидеров блогер ЕвгенБро, снимающий видео по прохождению компьютерной игры Minecraft.

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