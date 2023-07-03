В казанских вузах выделено 13 379 бюджетных мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 2023/2024 учебный год вузам Казани выделено 13 379 бюджетных мест. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

— С каждым годом увеличивается количество мест для обучения по программам высшего образования. В рамках средств федерального бюджета и бюджета республики Татарстан на новый учебный год вузам Казани выделено более 13 тысяч бюджетных мест, 18 тысяч — коммерческих и около 2 тысячи мест для целевого обучения, — рассказала она.

Негосударственные вузы, работающие в Казани, получили 274 бюджетных места.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Алия Загидуллина уточнила, что в университетах города наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерно-технические специальности и педагогику. По количеству бюджетных мест на бакалавриат лидирует КФУ — почти 4 тысячи.

В этом году казанские вузы открыли набор на семь новых специальностей. Это теплоэнергетика и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит.



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Татьяна Демина