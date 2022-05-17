В Казани начали переводить собрания собственников жилья в интернет

В УК, ГЖИ и Госдуме электронное голосование считают благом, а общественники опасаются нарушений

Завтра в Госдуме рассмотрят поправки в Жилищный кодекс России, с тем чтобы разрешить собрания собственников жилья в электронной форме. Законопроект позволит жильцам голосовать за любые принимаемые в доме решения на портале «Госуслуги РФ». Предполагается, что это снизит риски фальсификации результатов голосования. Между тем, пока российские законодатели лишь готовятся утвердить инициативу, в Казани ее уже воплотили в качестве эксперимента. УК ЖКХ Московского района провела экспериментальное электронное голосование собственников жилья в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства). Что из этого вышло, насколько электронные сервисы упростили процедуру принятия решений собственниками МКД и какие «подводные камни» могут этому помешать — подробнее в материале «Реального времени».

Пробное голосование



В апреле зарегистрированные на «Госуслугах РФ» и ГИС ЖКХ жильцы одного из домов в Московском районе Казани получили электронные письма: «Уважаемый (ая) ***! В личный кабинет государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства доставлено информационное сообщение... Размещено сообщение №1 о проведении общего собрания. Тип собрания: Голосование собственников. Форма проведения: Заочное голосование с использованием системы. Дата и время начала голосования: 15.04.2022 10:00. Дата и время окончания голосования: 23.04.2022 10:00».

— Я воспринял это сообщение в целом вполне позитивно, — рассказал «Реальному времени» собственник квартиры в доме 83а по проспекту Ибрагимова Динар С., — однако насторожился: уж не попытка ли это узаконить проект пристроя к нашему дому, который коммерсанты несколько лет назад попытались, но не смогли незаконно возвести? А после того, как зашел в личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ забеспокоился всерьез, потому что так и не обнаружил там информации, по какому поводу объявлено голосование.

Однако, как выяснило «Реальное время», поводов для беспокойства у собственников дома не было.

— Мы просто тестируем систему, — пояснил изданию директор УК ЖКХ Московского района Олег Калимов. — Хотим оценить возможности для ее использования в дальнейшем при проведении собраний.

Впоследствии собственники получили еще ряд уведомлений — о начале и завершении «голосования», а также о размещении протокола общего собрания.



Ни за, ни против

Из уведомления собственники дома узнали, что тестовое голосование проводилось по вполне актуальным для них вопросам: об определении лиц, которые от их имени уполномочены на использование системы при проведении общего собрания собственников (администратора общего собрания), о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний собственников, о порядке приема администратором общего собрания решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование (голосование в личном кабинете ГИС ЖКХ либо лично путем заполнения письменного бланка в управляющей компании), о продолжительности голосования по вопросам повестки дня.

Но участия в голосовании они принять не смогли. В размещенном в ГИС ЖКХ протоколе общего собрания было указано, что решение ни по одному вопросу не принято из-за отсутствия кворума.

Жильцы дома рассказали «Реальному времени», что сервис показался им неудобным:



— Возможно, это только у меня так было, но сайт работал медленно и несколько раз зависал, — пожаловалась Елена Н. — Когда я заходила туда, поиск решений общих собраний собственников не работал.

— Мне показались непонятными формулировки в форме поиска, а при попытке задать параметры поиска сайт перестал работать, — сказал Валерий В. — И даже после завершения голосования я так и не понял, каким образом должны голосовать те собственники квартир, у которых нет ни интернета, ни электронной почты, ни личного кабинета в ГИС ЖКХ. Мы же не обязаны его заводить. А пожилым людям это вообще трудно. И как они будут узнавать, что идет голосование, какая повестка, если вся информация будет передаваться и размещаться в электронном виде? А право голосовать у всех собственников есть, не только у продвинутых пользователей компьютера и гаджетов.

Ну и еще собственников дома очень удивил тот факт, что они не обнаружили в ГИС ЖКХ сведений о протоколах собраний, которые действительно проходили в доме — в форме очно-заочного голосования. В отличие от неправомочного протокола «экспериментального» голосования, эти протоколы — вполне легитимные, на основании этих документов в доме прошли два масштабных ремонта инженерных сетей.

Альтернатива споткнулась на синхронизации

— Голосование через систему ГИС ЖКХ — это альтернативный способ проведения общих собраний собственников, потребность в котором стала особенно актуальной в связи с пандемией в 2020 году, — пояснил «Реальному времени» Олег Калимов. — В системе ГИС ЖКХ реализована техническая возможность проведения онлайн-собраний собственников помещений многоквартирного дома. Это современный удобный формат, который освобождает от необходимости собираться в конкретное время большому количеству жителей, заполнять документы вручную, осуществлять сбор и анализ информации. Все можно сделать дистанционно, в течение определенного периода. Голосовать в онлайн-формате могут собственники, зарегистрированные в системе ГИС ЖКХ и имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

На вопрос, в каком количестве домов было проведено апробирование функционала электронного голосования в ГИС ЖКХ и поступали ли в УК какие-либо вопросы или претензии от собственников МКД, Калимов ответил, что в системе сейчас синхронизировано 500 домов, однако процесс онлайн-собрания получилось запустить только в 344 из них, и тестирование там прошло успешно. А с вопросами и за разъяснениями в управляющую компанию обратились не более 50 человек.

Директор УК ЖКХ Московского района рассказал о проблемах, которые выявило апробирование нового для жильцов способа голосования. В качестве основной он назвал этап синхронизации данных с Росреестром. Чтобы собственники могли принять участие в голосовании, управляющей компании необходимо присвоить каждому помещению кадастровый номер из Росреестра, и на этом этапе выявляются технические ошибки, и в отсутствие синхронизации ГИС ЖКХ не дает перейти к следующему этапу — к этапу размещения уведомления о голосовании. Именно из-за этого, сказал он, не удалось запустить процесс онлайн-голосования в 56 домах.

«Онлайн-собрания уже проводятся»

— Наличие такого функционала — большой плюс, — несмотря на проблемы, высоко оценил возможности онлайн-голосования собственников МКД Олег Калимов. — Это может оказать положительное влияние на культуру проведения общих собраний собственников. Часто жители не участвуют в общих собраниях и не проявляют инициативу, так как сталкиваются с равнодушием и инертностью соседей. Мы понимаем, что у каждого из них есть свои заботы, работа и другие обстоятельства, которым он посвящает большую часть своего времени. При этом большинство собственников, в особенности, представители молодежи, успешно пользуются различными онлайн-сервисами, включая «Госуслуги» РТ и РФ, поэтому онлайн-собрания для большинства из них — интуитивно понятный и удобный инструмент. Разумеется, нужно время, чтобы собственники адаптировались и привыкли к такому новшеству. Сложности могут возникнуть с собственниками пожилого возраста: в силу своих лет они не очень доверяют информационным технологиям.

Калимов подчеркнул: онлайн-собрания через систему ГИС ЖКХ уже проводятся, имеется ряд решений общих собраний собственников МКД, принятых таким способом, и тем, кто сейчас планирует в своих домах собрания, УК ЖКХ Московского района предлагает этот способ голосования как альтернативный.

А для тех, кто не дружит с интернетом и гаджетами, добавил Олег Калимов, оставлена возможность проголосовать привычным способом — заполнить бюллетень на бумажном носителе, указав свои паспортные данные, СНИЛС, данные документа о праве собственности и передать его администратору онлайн-собрания (в этой роли обычно предлагается выступить управляющей компании). Администратор обязан разместить скан бюллетеней в ГИС ЖКХ через свой личный кабинет.

Средство от подделок найдено?

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уже сообщил московским журналистам, что проект изменений в Жилищный кодекс, который предполагает проведение собраний собственников МКД в электронной форме и голосование на портале «Госуслуги РФ», этим комитетом одобрен. Одним из главных результатов грядущих изменений, по его мнению, является достоверность результатов голосования: «На сегодня в системе ЖКХ существует проблема фиктивных собраний, фальшивых протоколов. С принятием этого законопроекта она отчасти решится».

За такую форму выступает и глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов:

— Собственники МКД уже сейчас могут голосовать в ГИС ЖКХ, а если они это будут делать через сайт «Госуслуги РФ» — отлично, при условии, конечно, что такая возможность им будет обеспечена технически.

На вопрос «Реального времени», как быть с волеизъявлением тех собственников, которые имели право проголосовать, но не имели возможности для голосования на электронной платформе, либо просто были не уведомлены о голосовании из-за банального отсутствия электронной почты, Крайнов ответил, что тут основной критерий в любом случае — кворум: если он есть, значит, и результаты голосования легитимны.



Однако он допустил, что в вопросах, относительно которых между собственниками единодушие не достигнуто, кворум — еще не все, потому что при другом количестве и составе голосовавших могло быть принято диаметрально противоположное решение. Но на этот случай, заметил он, закон предусматривает смешанную форму голосования, когда одни собственники идут в интернет — в систему ГИС ЖКХ и на «Госуслуги», а другие ставят галочку в бумажном бюллетене, после чего результаты администратор голосования выгружает в интернет.

Сергей Крайнов подчеркнул: перевод процесса голосования в интернет означает прекращение бесконечных споров собственников с управляющими компаниями о подделке подписей и фальшивых протоколах собраний, поскольку подделать результаты электронного голосования нельзя, там каждый участник строго идентифицирован:

— Неужели сейчас лучше, когда какая-нибудь недобросовестная управляющая компания берет и, условно говоря, на коленке рисует протокол собрания и бюллетени в бумажном виде?

Но вот саму платформу для голосования собственников МКД — ГИС ЖКХ — глава Госжилинспекции раскритиковал:

— У нас есть региональная система мониторинга жилищного фонда. В создании которой мы принимали участие, и она для нас удобна, а ГИС ЖКХ — нет. Ее еще предстоит дорабатывать. А двигаться в этом направлении — надо!

«Кворум решает не все!»

— Я в этом экспериментальном голосовании усматриваю повод для обращения в прокуратуру, — раскритиковала в свою очередь действия управляющей компании по «обкатке» цифровой платформы для принятия решений собственниками МКД, а заодно и думскую инициативу член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина, — С точки зрения Гражданского кодекса собрание собственников дома — это сделка всех собственников, поэтому организатор обязан уведомить о нем всех. А тут что получается? Тех, у кого есть учетная запись на Госуслугах РФ, уведомили, а все остальные остались в неведении. Права остальных грубо нарушили!

Оправдать это экспериментом, априори не имевшим последствий в виде принятия какого-либо решения, нельзя, убеждена Куклина. Она говорит, что такие «эксперименты» открывают управляющим компаниям лазейку, через которую на фоне невнимательности и равнодушия отдельных собственников недобросовестными сотрудниками УК впоследствии могут «протаскиваться» невыгодные для жильцов дома решения.

— Ну, а если даже не все собственники дома узнали о голосовании и не все в нем участвовали, но кворум при этом был набран, это тоже будет противозаконным решением? — уточнило «Реальное время».

— То, что кворум все решает — заблуждение! Самое главное — уведомить всех собственников, и лишь потом можно рассуждать о том, был обеспечен кворум или нет.