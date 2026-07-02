Для СНТ и соцобъектов в Татарстане предлагают продлить налоговые льготы до 2028 года

Инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки и поддержку развития садоводческих объединений, социальной инфраструктуры и газификации в республике

Фото: Инна Серова

В Татарстане предложили продлить действие налоговых льгот для садоводческих товариществ и ряда организаций. Соответствующий законопроект правительство республики внесло в Госсовет РТ.

Документ предусматривает продление до 1 января 2028 года освобождения от налога на имущество общего пользования для садоводческих и огороднических товариществ, созданных до 1 января 2019 года.

Также до 2028 года сохраняется льготная ставка по налогу на имущество для объектов социально-культурной сферы, включая учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, — она составит 4,55%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Отдельные изменения касаются организаций, занимающихся газоснабжением населения. Для компаний, реализующих природный газ в рамках догазификации, предлагается продлить льготную ставку 4,55% до 1 января 2032 года. Для остальных газопроводов газораспределительной сети планируется установить льготный режим на 2027—2031 годы со ставкой 72,73%.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки и поддержку развития садоводческих объединений, социальной инфраструктуры и газификации в республике.

Ранее ФНС рекомендовала регионам увеличить налоговые сборы на торговые помещения и транспорт. Меры подготовлены во исполнение поручений президента, связанных со снижением дефицита региональных бюджетов.

Наталья Жирнова