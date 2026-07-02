СМУ-88 познакомило подростков с профессией, которую не заменит ИИ

СМУ-88 организовало на казанском фестивале детских лагерей «Яркое лето» площадку, чтобы познакомить школьников с профессией каменщика

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» организовала на казанском фестивале детских лагерей «Яркое лето» профильную площадку, чтобы познакомить школьников с одной из самых востребованных рабочих специальностей — профессией каменщика. Фестиваль прошел сегодня в лагере «Молодежный» (пос. Березовка).

«Когда мы говорим о современных профессиях, то сразу начинаем думать о программистах. Но с развитием искусственного интеллекта найти работу в этой сфере становится все сложнее, — отметил генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев. — Сегодня каменщик — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, которая уверенно конкурирует с IT. И ее главное отличие в том, что ИИ не придет делать кладку. Начинающий специалист может получать около 100 тысяч рублей в месяц, а опытный — от 220 до 270 тысяч. Высокий спрос на квалифицированные кадры существует по всей стране, но особенно остро он ощущается в быстрорастущей Казани».

СМУ-88 обеспечило площадку строительными инструментами, кирпичами и раствором. Вводный инструктаж и мастер-класс для участников провел один из прорабов компании Максим Дулин. Под его руководством ребята попробовали свои силы в кирпичной кладке и освоили несколько базовых приемов работы.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Выполненное задание участников оценивали сразу по нескольким критериям: качеству кладки, скорости выполнения задания и соблюдению культуры производства — одного из ключевых принципов современной стройки, который включает порядок на рабочем месте, аккуратность и соблюдение требований безопасности. Заработанные на площадке баллы пошли в общий зачет команд на фестивале.

Фестиваль «Яркое лето» — ежегодный межлагерный проект Городского центра «Ял», который объединяет воспитанников муниципальных загородных лагерей Казани. На протяжении лета участники проходят тематические этапы, посвященные творчеству, экологии, патриотическому воспитанию, интеллектуальным играм и профориентации, встречаются с экспертами и общественными деятелями. В этом сезоне в фестивале участвуют восемь детских лагерей.