Экс-замглавы Минстроя Татарстана покинул пост гендиректора «Мосинжпроекта»
Марс Газизуллин покинул генерального директора АО «Мосинжпроект». Его место занял Юрий Кравцов, сообщает пресс-служба строительного комплекса Москвы.
Газизуллин в 2001-2005 годах был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 2005-2012 годах был первым заместителем генерального директора ПСО «Казань». С конца 2012 года Газизуллин курировал строительство главной спортивной арены Универсиады 2013 года — стадиона «Казань Арена».
Ранее «Реальное время» писало о представителях Татарстана в московском строительном бизнесе.ОбществоВласть Татарстан
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