За ночь перехватили и уничтожили 50 БПЛА в России
Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 50 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны России.
— Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА из которых: 26 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, 8 — над территорией Курской области, 2 — над Тульской областью и по 1 — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей, — сообщили в Минобороны РФ.
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