Водитель «Пежо» насмерть сбил 40-летнего мужчину в Казани

25 апреля в 22.09 напротив дома №10 по улице Ямашева произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани собрали материал по данному факту и передали его в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для принятия процессуального решения.

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Рената Валеева