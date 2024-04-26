В Казани за сутки произошло 143 ДТП, есть погибший

За 25 апреля 2024 года в Казани произошло 143 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госавтоинспекция по Казани. В результате ДТП погиб один человек. Это случилось в результате наезда на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Также в сообщении ведомства отмечается, что за сутки задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

Кроме того, 10 граждан были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

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Артем Гафаров