ФСБ объявила предостережение татарстанцу после попытки шпионажа

В Татарстане сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку отправки почты руководителю Службы безопасности Украины и послу США в Москве.



Один из жителей Набережных Челнов намеревался проинформировать спецслужбы этих государств о местонахождении челнинских предприятий, где производят спецтехнику для Вооруженных сил РФ.

В истории просмотров его электронных устройств зафиксированы неоднократные поисковые запросы в интернет-браузере об адресах посольств и консульств США.

В целях предупреждения совершения преступления татарстанцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану.