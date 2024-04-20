Погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий», освещавший ход специальной военной операции, Семен Еремин погиб в зоне боевых действий.

Еремин начал освещать спецоперацию с февраля 2022 года. В своих репортажах он рассказывал о боевых действиях и работе российских военных, в том числе о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет». За заслуги журналист был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Последний репортаж Еремина в «Известиях» вышел два дня назад. Подробности гибели военкора пока не сообщаются.

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Анастасия Фартыгина