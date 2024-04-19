В Оренбурге начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка

В пострадавшем от паводка Оренбурге начала работу 51 комиссия по оценке утраты имущества первой необходимости. Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Лариса Бебешко.



— Мы создали 51 муниципальную комиссию, которая будет оценивать ущерб от паводка. Они будут работать по мере ухода воды из домовладений, — сказала Бебешко, уточнив, что в комиссии входят около 150 человек.

Первые выезды комиссий запланированы на 21 апреля. Специалисты отправятся в поселки имени Куйбышева и Солнечный, чтобы оценить ущерб. На основе их выводов жители получат выплаты в размере 50 или 100 тысяч рублей. Замглавы города отметила, что жильцы могут наводить порядок дома, сохраняя поврежденные во время паводка вещи. Их можно будет предъявить комиссии.

По информации ГУ МЧС по региону, в Оренбурге остаются подтопленными 6 527 домов и 11 200 придомовых участков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина