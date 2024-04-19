«Взятку не признает»: главу Тукаевского района отправили за решетку

По ходатайству СК Набережночелнинский горсуд сегодня заключил под стражу до 18 июня главу Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева. Ему инкриминируют получение взятки имуществом, деньгами и услугами на общую сумму 1,3 млн рублей, вину в коррупции чиновник не признает, отмечают источники «Реального времени».



Чиновника защищает его бывший советник и следователь

В зал суда влиятельного чиновника завели в наручниках. Вопросы прессы он проигнорировал.

На заседании следователь 6-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ настаивал на самой суровой мере пресечения. Адвокаты Евгений Макаров и Станислав Хораськин просили не отправлять Камаева в СИЗО. Отметим, Хораськин ранее, как следователь по особо важным делам, лично возбуждал уголовные дела о преступлениях в Челнах и Тукаевском районе. В 2020-м перешел на муниципальную службу, став советником главы Тукаевского района — то есть своего нынешнего клиента, а позже занялся адвокатской деятельностью.

Напомним, фигурантом уголовного дела Камаев стал меньше суток назад. Под вечер к нему домой нагрянули следователи и сотрудники экономической полиции — именно их разработка дала старт уголовному преследованию руководителя Тукаевского района.

Как отмечают источники «Реального времени», Камаев оказался готов к визиту и ушел в глухую защиту — заручился поддержкой опытного челнинского адвоката и отказался свидетельствовать против себя.

По версии Следкома, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома (официально он был оформлен на сестру, — прим. ред.) на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика, и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.

В начале мая Камаеву будет 55. Он родом из Муслюмовского района, по первому образованию — учитель истории, после окончания Елабужского пединститута пришел в в родную сельскую школу и через год, в 1993-м, стал ее директором, а спустя 9 лет занял пост замглавы администрации Актанышского района по социальным вопросам. В 2009-м получил пост руководителя исполкома в том же районе, в 2012-м стал исполнять обязанности главы и через год был избран на эту же должность. В 2017-м получил назначение и.о. руководителя исполкома Тукаевского района, а в сентябре 2018-го возглавил этот район.

«Будем обжаловать решение суда», сообщил по итогам заседания адвокат Станислав Хораськин «Реальному времени», указав, что все дело строится на показаниях одного человека. Причем этот человек ведет совместный бизнес с близкими главы.

Что связывает бизнесмена Тукмакова с главой Камаевым

Сегодня же Набережночелнинский горсуд избрал запрет определенных действий в отношении директора и совладельца казанской компании «Дорстрой Механизмы» (ДСМ) Рамиля Тукмакова. Именно его в СК считают тем, кто давал взятку главе Тукаевского района.

Заседание по мере пресечения Рамилю Тукмакову по ходатайству следствия частично закрыли от журналистов. При этом известно — сам фигурант против установления запретов не возражал. Его адвокаты Ленар Мифтахиев и Булат Сахабиев позицию клиента поддержали.

По данным источников «Реального времени», коммерсанта задержали на день раньше главы района Фаила Камаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении нескольких миллионов рублей при выполнении подрядных работ по капремонту одной из школ Тукаевского района.

Уголовное дело против Тукмакова было возбуждено по материалам оперативников экономической полиции. После задержания причастность к хищению директор признал частично, а кроме того, как уверяют близкие к силовикам источники, подтвердил версию силовиков о возможном коррупционном преступлении главы района.



Нюанс в том, что ни одна из тех фирм, в которых официально числится руководителем и учредителем Рамиль Тукмаков, в получателях солидных госконтрактах не числится. Вероятно, речь идет о работах в рамках субподряда.

Кроме казанского «ДСМ» бизнесмен возглавляет актанышское ООО «Татстройинжиниринг», причем с 2015-го года соучредителями Рамиля Наиловича в равных долях (по 25%) числятся Тукмаков Ленар Наилович (вероятно, родной брат), а также два Камаевых — Шамиль Наилевич (источники уверяют — это племянник главы) и Раиль Фаилевич. Подтверждения, что последний является сыном задержанного главы, пока нет.

Источники «Реального времени» не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды.