В Тюменской области пострадавшим от паводка начали выплачивать материальную помощь

Первые 12 семей, чьи дома пострадали от паводка, получили выплаты в Тюменской области. На утро 20 апреля было принято более 20 заявлений на материальную помощь семьям, чье жилье пострадало от паводка.

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев лично осмотрел гидротехнические сооружения и пункты временного размещения граждан в Тюменской области, проверил их оснащенность, а также пообщался с жителями.

Напомним, что 19 апреля губернатор Александр Моор сообщил, что семьям, пострадавшим в результате наводнения, выплатят по 50 тыс. рублей из областного бюджета на первоочередные нужды, а сегодня стало известно, что уровень воды в Тюменской области достиг критической отметки.

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Анастасия Фартыгина